Pokalauslosung, Walking Football und Staffeltag

Vom Fußballbezirk Nordschwarzwald kommen neue Infos:
Bezirkspokal
Die Paarungen des Achtelfinales des Bezirkspokals Nordschwarzwald wurden ausgelost und sehen wie folgt aus:
Achtelfinale
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SGM Felldorf/Bierlingen - TSF Dornhan
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II
Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Haiterbach - FV GW Ottenbronn
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Baiersbronn - SV Wittendorf
Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - SG Oberreichenbach/Würzbach
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - Sportfreunde Gechingen
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SG Empfingen II - SV Eutingen
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Gültlingen - SV Althengstett
+++
Walking Football
Dazu ein Termin-Hinweis: Am 3. Oktober 2025 findet eine weitere Veranstaltung "Walking Football" bei uns im Bezirk Nordschwarzwald statt. Gastgeber ist die Spvgg Berneck-Zwerenberg.
NSW-Referent FuB, Matthias Pakai, steht für eure Fragen gerne zur Verfügung
+++
Staffeltag
Einladung zum Staffeltag für Kinderfußball 2025
(E- F-Junioren*innen und Bambini)
Werte Sportkameraden*innen,
hiermit lade ich Euch herzlich am:
Mittwoch, den 18.September um 19:00 Uhr im Sportheim in Vollmaringen ein.
Hiermit werden die Vertreter der Vereine (Jugendleiter*innen) sowie die Bezirksjugendmitarbeiter*innen und Bezirksmitarbeiter*innen herzlich eingeladen.
Die Vereine mit Spielgemeinschaften werden gebeten, mit nur einem Teilnehmer für die jeweils
beteiligten Vereine vertreten zu sein.
Wir bitten die nachfolgenden Hinweise zu beachten:
Des Weiteren werden wir am Eingang des Sportheim eine Teilnehmerliste auslegen.
Wir bitten um eine rechtzeitige Anreise, um den Beginn 19.00 Uhr gewährleisten zu können.
Hier die AGENDA zum Staffeltag für Kinderfußball 2025:
Top 1) Begrüßung
Top 2) Präsentation neue Spielformen in der F-Jugend
Andreas Petri
Top 3) Kinderfußball-Spielbetrieb Saison 2025 / 2026
Planung und Organisation der Spieltage F-Junioren
Planung und Organisation der Spieltage Bambini
Willkommen beim Fußball am 27.09.2025
Top 4) Offene Fragerunde / Wünsche / Sonstiges
Stammtisch der Jugendleiter*innen und Trainer*innen
Blick in die Zukunft