Pokalauslosung, Walking Football und Staffeltag

Vom Fußballbezirk Nordschwarzwald kommen neue Infos:

Die Paarungen des Achtelfinales des Bezirkspokals Nordschwarzwald wurden ausgelost und sehen wie folgt aus:

Achtelfinale Do., 02.10.25 18:30 Uhr SGM Felldorf/Bierlingen - TSF Dornhan Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Haiterbach - FV GW Ottenbronn Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Baiersbronn - SV Wittendorf Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - SG Oberreichenbach/Würzbach Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - Sportfreunde Gechingen Do., 02.10.25 18:30 Uhr SG Empfingen II - SV Eutingen Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Gültlingen - SV Althengstett

Walking Football

Dazu ein Termin-Hinweis: Am 3. Oktober 2025 findet eine weitere Veranstaltung "Walking Football" bei uns im Bezirk Nordschwarzwald statt. Gastgeber ist die Spvgg Berneck-Zwerenberg.

NSW-Referent FuB, Matthias Pakai, steht für eure Fragen gerne zur Verfügung

Staffeltag

Einladung zum Staffeltag für Kinderfußball 2025

(E- F-Junioren*innen und Bambini)

Werte Sportkameraden*innen,

hiermit lade ich Euch herzlich am:

Mittwoch, den 18.September um 19:00 Uhr im Sportheim in Vollmaringen ein.

Hiermit werden die Vertreter der Vereine (Jugendleiter*innen) sowie die Bezirksjugendmitarbeiter*innen und Bezirksmitarbeiter*innen herzlich eingeladen.

Die Vereine mit Spielgemeinschaften werden gebeten, mit nur einem Teilnehmer für die jeweils

beteiligten Vereine vertreten zu sein.

Wir bitten die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

Des Weiteren werden wir am Eingang des Sportheim eine Teilnehmerliste auslegen.

Wir bitten um eine rechtzeitige Anreise, um den Beginn 19.00 Uhr gewährleisten zu können.

Hier die AGENDA zum Staffeltag für Kinderfußball 2025:

Top 1) Begrüßung

Top 2) Präsentation neue Spielformen in der F-Jugend

Andreas Petri

Top 3) Kinderfußball-Spielbetrieb Saison 2025 / 2026

Planung und Organisation der Spieltage F-Junioren

Planung und Organisation der Spieltage Bambini

Willkommen beim Fußball am 27.09.2025

Top 4) Offene Fragerunde / Wünsche / Sonstiges

Stammtisch der Jugendleiter*innen und Trainer*innen

Blick in die Zukunft