Allgemeines
Pokalauslosung, Walking Football und Staffeltag

Neue Infos kommen vom Fußballbezirk Nordschwarzwald

Vom Fußballbezirk Nordschwarzwald kommen neue Infos:

Bezirkspokal

Die Paarungen des Achtelfinales des Bezirkspokals Nordschwarzwald wurden ausgelost und sehen wie folgt aus:

Achtelfinale
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SGM Felldorf/Bierlingen - TSF Dornhan
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Tumlingen-Hörschweiler - VfL Nagold II
Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Haiterbach - FV GW Ottenbronn
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Baiersbronn - SV Wittendorf
Do., 02.10.25 18:30 Uhr TSV Neuhengstett - SG Oberreichenbach/Würzbach
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SV Alpirsbach-Rötenbach - Sportfreunde Gechingen
Do., 02.10.25 18:30 Uhr SG Empfingen II - SV Eutingen
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Gültlingen - SV Althengstett

+++

Walking Football

Dazu ein Termin-Hinweis: Am 3. Oktober 2025 findet eine weitere Veranstaltung "Walking Football" bei uns im Bezirk Nordschwarzwald statt. Gastgeber ist die Spvgg Berneck-Zwerenberg.

NSW-Referent FuB, Matthias Pakai, steht für eure Fragen gerne zur Verfügung

+++

Staffeltag

Einladung zum Staffeltag für Kinderfußball 2025

(E- F-Junioren*innen und Bambini)

Werte Sportkameraden*innen,

hiermit lade ich Euch herzlich am:

Mittwoch, den 18.September um 19:00 Uhr im Sportheim in Vollmaringen ein.

Hiermit werden die Vertreter der Vereine (Jugendleiter*innen) sowie die Bezirksjugendmitarbeiter*innen und Bezirksmitarbeiter*innen herzlich eingeladen.

Die Vereine mit Spielgemeinschaften werden gebeten, mit nur einem Teilnehmer für die jeweils
beteiligten Vereine vertreten zu sein.

Wir bitten die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

Des Weiteren werden wir am Eingang des Sportheim eine Teilnehmerliste auslegen.

Wir bitten um eine rechtzeitige Anreise, um den Beginn 19.00 Uhr gewährleisten zu können.

Hier die AGENDA zum Staffeltag für Kinderfußball 2025:

Top 1) Begrüßung

Top 2) Präsentation neue Spielformen in der F-Jugend

Andreas Petri

Top 3) Kinderfußball-Spielbetrieb Saison 2025 / 2026

Planung und Organisation der Spieltage F-Junioren

Planung und Organisation der Spieltage Bambini

Willkommen beim Fußball am 27.09.2025

Top 4) Offene Fragerunde / Wünsche / Sonstiges

Stammtisch der Jugendleiter*innen und Trainer*innen

Blick in die Zukunft

