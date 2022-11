Pokalauslosung Viertelfinale Diefflen und Merchweiler gegen 3. Liga

In Bliesmengen-Bolchen wurde an diesem Sonntag das Viertelfinale des Sparkassen-Pokals ausgelost. In Merchweiler darf man sich auf den 1. FC Saarbrücken freuen und der FV Diefflen empfängt den souveränen Tabellenführer der 3. Liga, den SV Elversberg.