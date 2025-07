Pokalauslosung und Staffeltage

Die Auslosung der Frauen findet für alle Spiele beider Gruppen im Anschluss an den Staffeltag am Donnerstag, 07.08.2025 beim SV Rieden statt.

Die Qualirunde der Herren, die am 17.08.2025 stattfindet, wird für beide Gruppen im Anschluss an den Staffeltag der Bezirksliga (Mittwoch, 30.07.2025) in Nellmersbach ausgelost.