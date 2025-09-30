Pokalauslosung und Endrunde im Talentiade-Cup

Hallo liebe Fußballfreunde, am Donnerstag beim Spiel TSV Haiterbach gegen FV Grün-Weiss Ottenbronn werde ich in der Halbzeitpause die Auslosung fürs Viertelfinale vornehmen. Viel Erfolg

Das teilt der Fußballbezirk mit:

VR-Talentiade-Cup Endrunde bei der TSG Tübingen

Am kommenden Freitag treffen sich ab 10:00 Uhr auf dem Sportgelände der TSG Tübingen die besten D-Junioren Teams im Bezirk Alb.

Nach den Vorrunden Spielen haben sich für die Endrunde 20 Teams qualifiziert. VR-Cup Verantwortendlicher im Bezirk Alb, Stefan Schneemann rechnet mit den Viertel-Finalspielen ab 15.00 Uhr und mit den Halb-Finalspielen ab 16:00 Uhr. Das Finale anschließend.

Zwei Teams aus dem selben Verein zu qualifizieren, schafften die TSG Tübingen, TSV Altenburg, Young Boys Reutlingen und der SSV Reutlingen.

Von diesen 20 Teams qualifizieren sich die ersten vier Teams für die wfv-Vorrunde aus ganz Württemberg, bis schließlich im Landesfinale am 6. Dezember die besten acht Teams aus ganz Württemberg aufeinander treffen. Es wird ein feiner Fußball mit fairen Spielen erwartet.