Allgemeines
Pokalauslosung und Endrunde im Talentiade-Cup

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Fußballbezirk mit:

INFO vom Pokalspielleiter Martin Stede:

Hallo liebe Fußballfreunde, am Donnerstag beim Spiel TSV Haiterbach gegen FV Grün-Weiss Ottenbronn werde ich in der Halbzeitpause die Auslosung fürs Viertelfinale vornehmen. Viel Erfolg

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:

VR-Talentiade-Cup Endrunde bei der TSG Tübingen

Am kommenden Freitag treffen sich ab 10:00 Uhr auf dem Sportgelände der TSG Tübingen die besten D-Junioren Teams im Bezirk Alb.

Nach den Vorrunden Spielen haben sich für die Endrunde 20 Teams qualifiziert. VR-Cup Verantwortendlicher im Bezirk Alb, Stefan Schneemann rechnet mit den Viertel-Finalspielen ab 15.00 Uhr und mit den Halb-Finalspielen ab 16:00 Uhr. Das Finale anschließend.

Zwei Teams aus dem selben Verein zu qualifizieren, schafften die TSG Tübingen, TSV Altenburg, Young Boys Reutlingen und der SSV Reutlingen.

Von diesen 20 Teams qualifizieren sich die ersten vier Teams für die wfv-Vorrunde aus ganz Württemberg, bis schließlich im Landesfinale am 6. Dezember die besten acht Teams aus ganz Württemberg aufeinander treffen. Es wird ein feiner Fußball mit fairen Spielen erwartet.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

im IN.VIVO-Bezirkspokal stehen die letzten Spiele der 3. Runde an:

Dienstag, 30.09.2025, 19:30 Uhr: TV Stetten – TSV Schmiden

Mittwoch, 01.10.2025, 19.30 Uhr: TV Oeffingen – TV Stetten II

Mittwoch, 08.10.2025, 19:30 Uhr: TB Beinstein II – SC Korb

Donnerstag, 09.10.2025, 19:30 Uhr: SG Schorndorf II – SV Remshalden

In der Kreisliga B2 gab es eine Spielverlegung:

SG Oppenweiler II . SC Fornsbach, bisher: 05.10. – neu: Mittwoch, 29.10.2025, 19:30 Uhr

In der 3. Runde des IN.VIVO-Bezirkspokales stehen die letzten Spiele an:

Mittwoch, 01.10.2025, 20:00 Uhr: TSV Crailsheim II – SGM Jagstheim/Onolzheim

Mittwoch, 08.10.2025, 19:30 Uhr: TSV Hessental – TSV Gaildorf

Mittwoch, 08.10.2025, 19:30 Uhr: SSV Schwäbisch Hall II – SV Tüngental

In der Bezirksliga der Frauen gab es eine Spielortverlegung:

04.10.2025, 17:00 Uhr: SG Oppenweiler III/Sulzbach – Svpgg Hengstfeld-Walhausen, neuer Spielort: Kunstrasenplatz Oppenweiler


