Pokalauslosung und Endrunde im Talentiade-Cup

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
INFO vom Pokalspielleiter Martin Stede:
Hallo liebe Fußballfreunde, am Donnerstag beim Spiel TSV Haiterbach gegen FV Grün-Weiss Ottenbronn werde ich in der Halbzeitpause die Auslosung fürs Viertelfinale vornehmen. Viel Erfolg
Staffelinfo
Saison: 25/26
Mannschaftsart: Herren
Spielklasse: Bezirkspokal
Spielgebiet: Bezirk Nordschwarzwald
VR-Talentiade-Cup Endrunde bei der TSG Tübingen
VR-Talentiade-Cup Endrunde bei der TSG Tübingen
Am kommenden Freitag treffen sich ab 10:00 Uhr auf dem Sportgelände der TSG Tübingen die besten D-Junioren Teams im Bezirk Alb.
Nach den Vorrunden Spielen haben sich für die Endrunde 20 Teams qualifiziert. VR-Cup Verantwortendlicher im Bezirk Alb, Stefan Schneemann rechnet mit den Viertel-Finalspielen ab 15.00 Uhr und mit den Halb-Finalspielen ab 16:00 Uhr. Das Finale anschließend.
Zwei Teams aus dem selben Verein zu qualifizieren, schafften die TSG Tübingen, TSV Altenburg, Young Boys Reutlingen und der SSV Reutlingen.
Von diesen 20 Teams qualifizieren sich die ersten vier Teams für die wfv-Vorrunde aus ganz Württemberg, bis schließlich im Landesfinale am 6. Dezember die besten acht Teams aus ganz Württemberg aufeinander treffen. Es wird ein feiner Fußball mit fairen Spielen erwartet.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
im IN.VIVO-Bezirkspokal stehen die letzten Spiele der 3. Runde an:
Dienstag, 30.09.2025, 19:30 Uhr: TV Stetten – TSV Schmiden
Mittwoch, 01.10.2025, 19.30 Uhr: TV Oeffingen – TV Stetten II
Mittwoch, 08.10.2025, 19:30 Uhr: TB Beinstein II – SC Korb
Donnerstag, 09.10.2025, 19:30 Uhr: SG Schorndorf II – SV Remshalden
In der Kreisliga B2 gab es eine Spielverlegung:
SG Oppenweiler II . SC Fornsbach, bisher: 05.10. – neu: Mittwoch, 29.10.2025, 19:30 Uhr
In der 3. Runde des IN.VIVO-Bezirkspokales stehen die letzten Spiele an:
Mittwoch, 01.10.2025, 20:00 Uhr: TSV Crailsheim II – SGM Jagstheim/Onolzheim
Mittwoch, 08.10.2025, 19:30 Uhr: TSV Hessental – TSV Gaildorf
Mittwoch, 08.10.2025, 19:30 Uhr: SSV Schwäbisch Hall II – SV Tüngental
In der Bezirksliga der Frauen gab es eine Spielortverlegung:
04.10.2025, 17:00 Uhr: SG Oppenweiler III/Sulzbach – Svpgg Hengstfeld-Walhausen, neuer Spielort: Kunstrasenplatz Oppenweiler
