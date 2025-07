Pokalauslosung, Ü32-Meisterschaft und Walking Football

Da dieses Jahr aus zeitlichen Gründen die Staffeltage der Regionenliga und der Bezirksliga Online stattfinden werden, wurde bereits am Donnerstag, den 03.07.2025, im Rahmen der Sitzung des Bezirksausschuss Nordschwarzwald die Paarungen der ersten Runde des Bezirkspokals der Frauen gezogen. Gespielt wird am Sonntag, den 07.09.2025 um 10:30 Uhr VfL Hochdorf (BZL) gegen SGM Glatten/Hopfau (RGL) Spvgg Loßburg (BZL) gegen SV Eutingen2 (RGL) SGM Bergfelden/Vöhringen (BZL) gegen TSG Wittershausen (RGL) SGM SV Musbach/VfR Klosterreichenbach (BZL) gegen Spfr Gechingen (BZL) SGM Neubulach/Schönbronn (BZL) gegen SGM Klostereichenbach/SV Musbach (BZL) Freilos : SSV Walddorf (BZL), SGM Bierlingen/Weiler (BZL), SG Spvgg Bad Teinach-Zavelstein/SV Oberreichenbach (BZL)

Weitere Termin sind:

Viertelfinale am 07.12.2025

Halbfinale am 06.04.2026

Finale am 14.05.2026