Pokalauslosung: Top-Favoriten gehen sich aus dem Weg

Am heutigen Freitag loste der Berliner Fußballverband die Halbfinal-Paarungen im Pokalwettbewerb der 1. Herren sowie die Viertelfinal-Spiele im Wettbewerb der 1. Frauen aus.

Im Rahmen des TEAM Berlin-Auftaktdialogs loste der Berliner Fußballverband am Abend das Pokal-Halbfinale der 1. Herren sowie das Viertelfinale der 1. Frauen. Im Wettbewerb der Herren gehen sich die beiden Top-Favoriten, die VSG Altglienicke und der BFC Dynamo aus dem Weg. Altglienicke trifft auf Ligakontrahent Zehlendorf. Der BFC muss zum einzig verbliebenen Oberligisten Sparta Lichtenberg.

VSG Altglienicke - Hertha 03 Zehlendorf

1. Frauen - Viertelfinale

BSV GW Neukölln - FSV Hansa 07

Türkiyemspor Berlin - Borussia Pankow

BW Hohen Neuendorf - Berolina Mitte

RW Viktoria Mitte - Lichtenrader BC

Spieltermin bei den Herren ist das Wochenende am 28./29. März. Bei den Frauen wird zweieinhalb Wochen vorher, also rund um den 11.03. gespielt.

Die Spiele der übrigen Pokalwettbewerbe, sprich 2. Herren, untere Herren, 7er Herren sowie 2. Frauen und untere Frauen werden zeitnah ebenfalls ausgelost.

