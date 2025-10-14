Pokalauslosung, Spielverlegungen, Heimrechttausch und Spielwertung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Nun ist die Katze aus dem Sack, AZ FITNESS wird auch Sponsor vom Ü32 Bezirkspokal Enz/Murr, Details müssen noch geklärt werden, aber wir danken schon heute Ante Zaja und AZ FITNESS für das Engagement.
Bezirkspokalsspielleiter Christian Knecht konnte erst gestern das Viertelinale im AZ FITNESS ü32 Bezirkspokal auslosen.
Durch die Kurzfristigkeit sind Spielverlegungsanträge nur per Mail möglich und werden auch großzügig behandelt, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Gegner ab.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielverlegung beim IN.VIVO-Bezirkspokal:
VfR Birkmannsweiler – TSV Schornbach, bisher: 22.10. – neu: 29.10.2025, 19:30 Uhr
Spielverlegung in der B1:
KTSV Hößlinwart – Spvgg Rommelshausen, bisher: 19.10.2025, neu: 15.02.2026, 14:30 Uhr
Spielabsage in der Kreisliga A4, A4-Reserven:
19.10.2025: SV Brettheim – SSV Stimpfach – vom SV Brettheim aufgrund Spielermangels abgesagt.
Spielverlegung in der Kreisliga A der Frauen:
25.10.2025, 18:00 Uhr, TSV Michelfeld II – TSV Sulzdorf (neue Uhrzeit und auf Kunstrasen)
Spielverlegung in der Bezirksliga der Frauen:
18.10.2025, 15:30 Uhr, SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – Spvgg Kleinaspach-Allmersbach (neue Uhrzeit)
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzung der folgenden Spiele haben sich geändert:
Kreisliga A, Staffel 2
Spielkennung: 351285060
SV Sillenbuch – SV Hoffeld
Heimrechttausch
SV Hoffeld – SV Sillenbuch
am Sonntag, den 19.10.2025 um 15.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 1
Spielkennung: 351285060
SV Sillenbuch II – SV Hoffeld II
Heimrechttausch
SV Hoffeld II – SV SillenbuchII
am Sonntag, den 19.10.2025 um 13.00 Uhr
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351326086
Spvgg Cannstatt II - SV HNK Slaven
Stuttgart
Alter Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 12.30 Uhr
Neuer Termin:
Sonntag, den 09.11.2025 um 17.00 Uhr
Das Sportgericht hat folgendes Urteil ausgefertigt:
Kreisliga B, Staffel 2
Spielkennung :351324032
SG Untertürkheim - Stuttgarter SC
vom 21.09.2025
Das Spiel ist den ist den Vereinen SG Untertürkheim und Stuttgarter SC gemäß § 46 SpO mit 0:3 Toren als verloren gewertet worden.
+++
+++