Pokalauslosung, Spielverlegungen, Heimrechttausch und Spielwertung

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Nun ist die Katze aus dem Sack, AZ FITNESS wird auch Sponsor vom Ü32 Bezirkspokal Enz/Murr, Details müssen noch geklärt werden, aber wir danken schon heute Ante Zaja und AZ FITNESS für das Engagement.

Bezirkspokalsspielleiter Christian Knecht konnte erst gestern das Viertelinale im AZ FITNESS ü32 Bezirkspokal auslosen.

Durch die Kurzfristigkeit sind Spielverlegungsanträge nur per Mail möglich und werden auch großzügig behandelt, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Gegner ab.