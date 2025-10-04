Pokalauslosung, Schiedsrichtertreffen und Spielverlegungen

Gemeinsam mit Losfee Elias wurden in der Halbzeitpause der Partie TSV Haiterbach – Grün Weiß Ottenbronn die Viertelfinal-Paarungen ausgelost. Die Paarungen (vorbehaltlich des Urteils aus Alpirsbach) sehen wir folgt aus. Die Viertelfinalspiele werden am Ostermontag, 6. April 2026, ausgetragen.

---

Alle zwei Jahre treffen sie sich, dieses Mal im Bezirk Nordschwarzwald

Treffen der ehemaligen Obleute und Lehrwarte aus dem ganzen Verbandsgebiet.

Die Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald veranstaltete ihr traditionelles Treffen ehemaliger Obleute und Lehrwarte, das alle zwei Jahre stattfindet. In diesem Jahr fand das Treffen in Baiersbronn und Freudenstadt statt und zählte rund 50 Teilnehmer.

Der Tag begann mit einem Sektempfang in Baiersbronn, gefolgt von einem geselligen Umtrunk mit Tal X-Brezeln, der den Auftakt für einen abwechslungsreichen Tag bildete. Im Rahmen der Begrüßung richteten Volker Stellmach vom Verband Schiedsrichterausschuss, der Sprecher der Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald Markus Teufel sowie Rainer Bergmann, der durch das Tal X führte, ihre Worte an die Gäste. Sie würdigten das langjährige Engagement der ehemaligen Funktionäre und betonten die Bedeutung des Ehrenamts im Schiedsrichterwesen.

Ein gemeinsamer Besuch der Gartenschau in Baiersbronn und Friedrichstal bot Gelegenheit zur Erkundung der Region und zum Austausch unter den Teilnehmenden. Zum Mittagessen kehrte die Gruppe im Restaurant Mühlenrad in Baiersbronn ein.

Am Nachmittag ging es mit dem Zug weiter nach Christophstal, wo eine Besichtigung des Tals X auf dem Programm stand. Den Abschluss bildete ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Backhäusle, bevor sich die Gruppe zu Fuß auf den Rückweg nach Baiersbronn machte.

Das Treffen war geprägt von herzlichen Begegnungen, lebhaften Gesprächen und einem wertschätzenden Rückblick auf viele Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Kommen und freut sich bereits auf das nächste Wiedersehen in zwei Jahren.