Pokalauslosung: Jahn und Vilzing treffen auf Bayernligisten

Die Reise der DJK Vilzing führt in den oberfränkischen Landkreis Kulmbach. Dort trifft die Truppe von Trainer Thorsten Kirschbaum auf den TSV Neudrossenfeld aus der Bayernliga Nord. Keine einfache Aufgabe für den Viertligisten, der sich in der erste Runde zu einem 2:0-Sieg beim Regensburger Bezirksligisten FC Thalmassing mühte.



Gespannt warteten auch die Fans des SSV Jahn auf die Auslosung. Der Drittligist aus Regensburg dürfte nun deutlich mehr gefordert sein als noch in Runde eins. Es geht vor die Tore Nürnburgs zum TSV Kornburg, der ebenfalls in der Bayernliga Nord beheimatet ist.



Wäre da noch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Der Landesligist, der in der ersten Runde den Liga-Konkurrenten SV Etzenricht ausschaltete, freut sich auf ein Heimspiel. Gegner ist die SpVgg Hankofen-Hailing aus der Regionalliga Bayern. Die „Dorfbuam“ hatten zuletzt gegen Fortuna Regensburg einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg umgemünzt.



Eine Meldung, die einem Paukenschlag gleichkam, hatte es erst am Tag der Auslosung gegeben. Dem Regionalligisten TSV Buchbach wurde der Sieg in der ersten Runde aberkannt. Grund war der Einsatz eines Akteurs, der aufgrund einer Roten Karte nicht hätte spielen dürfen. Buchbachs Gegner TSV Geiselbullach profitierte. Als einziger verbliebener Kreis-Pokalsieger durfte sich der oberbayerische Bezirksligist für die zweite Runde seinen Wunschgegner aussuchen – und wählte den TSV 1860 München. Ein Traumlos für die Münchner Vorstädter!





Alle Paarungen der 2. BFV-Hauptrunde im Überblick:



Kreissieger-Wunschlos

TSV Geiselbullach – TSV 1860 München



Gruppe Nordwest

FC Eintracht Bamberg – 1. FC Schweinfurt 05

FC Coburg – Würzburger Kickers

TuS 1893 Aschaffenburg-Leider – TSV Aubstadt

DJK Hain – SV Viktoria Aschaffenburg



Gruppe Nordost

TSV Neudrossenfeld – DJK Vilzing

TSV Kornburg – SSV Jahn Regensburg

SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SpVgg Hankofen-Hailing

SpVgg Bayreuth – SpVgg Ansbach



Gruppe Südost

SG Chiemgau Traunstein – SV Wacker Burghausen

SF Sportfreude Schwaig – FC Ingolstadt 04

SpVgg Landshut – SV Erlbach



Gruppe Südwest

TSV Jetzendorf – SpVgg Unterhaching

FC Pipinsried – FC Memmingen

TSV Landsberg – TSV Schwaben Augsburg

TSV Aindling – FV Illertissen