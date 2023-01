Pokalauslosung heute live auf Facebook Partien werden heute gezogen.

Die Auslosung für die Paarungen im Achtel- und Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals der Aktiven findet am heutigen Montag um 19 Uhr statt. In den Räumen unserer Zeitung wird Torhüter Maximilian Reule vom Oberliga-Zweiten SG Sonnenhof Großaspach die Lose ziehen. Die Auslosung wird live auf der BKZ-Facebookseite übertragen.

Im Topf der 16 Mannschaften fürs Achtelfinale, das am Mittwoch, 8. März, gespielt wird, befinden sich unter anderem der Bezirksligist SV Unterweissach sowie die A-Kreisligisten VfR Murrhardt, FSV Weiler zum Stein, SV Steinbach II und SV Allmersbach II. Das Viertelfinale ist am Mittwoch, 12. April, angesetzt. Es folgt das Halbfinale am Mittwoch, 3. Mai, ehe das Endspiel am Mittwoch, 17. Mai, in der Arena in Großaspach über die Bühne geht.

Außerdem erfolgt am heutigen Montag bei der Liveübertragung die Auslosung der Begegnungen für das Viertel- und Halbfinale im Frauen-Bezirkspokal. Dort befinden sich unter anderem die TSG Backnang und die SGM Oppenweiler/Sulzbach II im Topf. Als Spieltermine sind 22. März fürs Viertelfinale und 10. Mai fürs Halbfinale festgesetzt. Das Endspiel soll am 7. Juni ausgetragen werden.