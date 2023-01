– Foto: Günter Schmid

Pokalauslosung findet am 30. Januar statt Ziehung der Paarungen der Männer und Frauen werden live auf Facebook zu sehen sein.

Das Achtelfinale im Schaal-Tanken-Bezirkspokal der Fußballer wird am Mittwoch, 8. März, gespielt. Die Paarungen dafür sowie auch fürs Viertelfinale am 12. April stehen noch nicht fest. Die Auslosung findet am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr in den Räumen unserer Zeitung statt und wird live im Internet auf Facebook unter www.facebook.com/BacknangerKreiszeitung zu sehen sein.