Pokalauslosung: Das sind die Wunschgegner der Oberpfälzer Die Kreissieger SV Wenzenbach, FC Weiden-Ost und 1. FC Schwarzenfeld dürfen auf einen großen Namen hoffen von Florian Würthele · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

Der SV Wenzenbach ist zum ersten Mal im BFV-Pokal vertreten. – Foto: Walter Keller

Es ist jedes Jahr ein Spektakel. Bei der Auslosung der 1. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals warten 64 Vereine gespannt auf ihren Gegner. Ausgelost wird fast schon traditionell auf Oberpfälzer Boden – und zwar an diesem Freitag, den 10. Juli ab 18.30 Uhr in der Spielbank Bad Kötzting. Insgesamt neun Mannschaften halten heuer die Fahne der Oberpfalz hoch. Welche Gegner stehen ganz oben auf dem Wunschzettel? Wir haben uns umgehört.

Am Auslosungs-Prozedere hat sich nichts verändert. Zunächst werden die bayerischen Kreispokalsieger – 22 an der Zahl – hintereinander aus dem Lostopf gezogen. Sie dürfen sich in dieser Reihenfolge ihren „Wunschgegner“ aussuchen. Es winken große Namen wie 1860 München oder SSV Jahn Regensburg. Zum allerersten Mal nimmt der SV Wenzenbach am BFV-Pokal teil. Der Landesliga-Aufsteiger hat sich als Regensburger Pokalsieger qualifiziert. „Natürlich wäre Jahn Regensburg oder 1860 schon so ein Wunschlos“, überlegt der Vereinsvorsitzende Matthias Beier und ergänzt: „Wir könnten uns auch vorstellen, gegen einen Regionalligisten wie Vilzing zu spielen. Aus regionalem Aspekt wäre Fortuna Regensburg spannend. Aber da werden wir uns in den nächsten Tagen noch Gedanken machen.“



Auf einen namhaften Gegner aus der 3. oder 4. Liga dürfen auch die anderen beiden Kreispokalsieger aus der Oberpfalz hoffen. Im Spielkreis Cham/Schwandorf machte der 1. FC Schwarzenfeld das Rennen. „Wir haben mit der Mannschaft entschieden und unser Favorit wären 1860 München. Der SSV Jahn oder Ingolstadt wären natürlich ebenso klasse“, sagt Mathias Meßmann, der Trainer des Bezirksligisten aus dem Landkreis Schwandorf.





Dritter Kreissieger im Bunde ist der FC Weiden-Ost. Der verantwortliche Coach Tim Schlesinger hat einige Vereine auf dem Zettel: „Als Wunschgegner kann man auf jeden Fall die drei Drittligisten SSV Jahn Regensburg, FC Ingolstadt 04 oder die Würzburger Kickers zählen. Wobei wir gerne in diese Liste auch noch einige Regionalligisten mit aufnehmen würden – wie zum Beispiel den TSV 1860 München oder die SpVgg Unterhaching.“ Im Kreispokal traten die „Ostler“ durchgehend mit ihrem jungen Kreisliga-Unterbau an. „Zum Großteil wird wieder meine U23-Mannschaft auflaufen, wobei mit Sicherheit auch der ein oder andere Spieler aus der Bezirksliga-Mannschaft mit dabei sein wird“, informiert Schlesinger.



Gesetzt für die 1. Pokalhauptrunde waren von Vornherein der SSV Jahn Regensburg und die DJK Vilzing als Dritt- bzw. Regionalligist. Über den separaten Qualifikations-Wettbewerb der Bayern- und Landesligisten haben außerdem die SpVgg SV Weiden, Fortuna Regensburg, die DJK Ammerthal und die SpVgg Lam ihr Ticket gelöst. Im Weidener Lager gibt man sich pragmatisch: „Wir lassen uns beim Gegner gerne überraschen. Ein Heimspiel wäre natürlich wünschenswert“, erklärt Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel.









Auf Heimrecht hofft auch Arber Morina, der Cheftrainer der Regensburger Fortuna. „Der Gegner für die erste Runde ist an sich relativ egal. Grundsätzlich sind wir froh, uns für den Pokal qualifiziert zu haben. Das Spiel ist nochmal ein guter letzter Test mit Wettkampfcharakter. Natürlich hätten wir gern ein Heimspiel, wollen in die zweite Runde einziehen und so weit wie möglich kommen.“ Einen speziellen Gegnerwunsch hegt Morina dennoch: „Im Rahmen der B-Linzenz-Weiterbildung habe ich einen sehr sympathischen Kollegen kennengelernt. Und zwar vom SV Manching. Für mich persönlich wäre es schön, sportlich wieder auf ihn zu treffen.“



Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der Regensburger Bayernligist in der ersten Pokalrunde überhaupt auf die Ingolstädter Vorstädter treffen kann. Der BFV teilt die Bayern- und Landesligisten – die nicht von einem Kreispokalsieger gewählt wurden – nämlich wieder in lokale Gruppen ein. Ausgetragen werden die Partien der 1. Hauptrunde am Samstag, den 18. Juli.