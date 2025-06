Pokalauslosung: Ballsport erwartet Bezirksliga-Absteiger SC Lüstringen

Am Montagabend wurden die beiden ersten Runden im Kreispokal um den Krombacher Cup ausgelost. Insgesamt 103 Mannschaften befanden sich in der Lostrommel, 25 Club erhielten für die erste Runde ein Freilos. Die erste Pokalrunde wird noch in den Sommerferien ausgespielt. Am Wochenende 25. bis 27. Juli ist der erste Spieltag angesetzt.