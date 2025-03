Pokalauslosung am Mittwoch

die Auslosung des Halbfinals des Sparkassen-Pokals Saar findet am Mittwoch, den 2. April 2025, um 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Saarländischen Fußballverbandes (Sportcampus Saar, Hermann-Neuberger-Straße 5, 66123 Saarbrücken) statt. Der Spieltag findet laut Rahmenterminkalender am 30. April 2025 statt.

Im Lostopf sind nach dem Abschluss der Viertelfinals folgende vier Vereine: