Pokalaus in Runde 1

Bereits in der ersten Runde des Karlsruher Kreispokals musste der TSV die Segel streichen und zog bei der Zweitvertretung des Neu-Landesligisten VfB Knielingen letztlich verdient den Kürzeren. Mit gleich fünf Änderungen in der Startformation im Vergleich zum einzigen Testspiel beim SV Königsbach war schnell klar, dass ein Weiterkommen kein Selbstläufer werden würde. Unter anderem musste Coach Bernecker seinen Stammkeeper Marvin Baier und Kapitän Manu Balzer ersetzen. Bei drückenden Temperaturen gehörte die Anfangsphase am Frauenhäusleweg dann auch den Hausherren, jedoch ohne nennenswerte Torabschlüsse. Auf der Gegenseite brachte Maxi Pfeiffer seine Farben mit einem an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter recht früh in Führung (12.). Gleich darauf zeichnete sich Ersatzkeeper Schorer mit einer Parade bei einem 25-Meter-Freistoß des VfB aus, bevor Luca Balzer einen Kopfball nach starker Einzelaktion von David Offterdinger neben den linken Pfosten setzte (20.). In der Folge waren Torraumszenen lange Mangelware, bis die Knielinger eine Eckenvariante von links ausprobierten, die schon für Gefahr sorgte, allerdings noch zu einer weiteren Ecke geklärt werden konnte. Diese brachten sie von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Dominik Hölzel sträflich allein gelassen den Ausgleich besorgte (36.). Fast hätten sie postwendend das Spiel gedreht, doch Scholz verfehlte nach inkonsequenter Auerbacher Abwehrarbeit knapp den rechten Winkel (40.). Auf TSV-Seite fand ein genialer langer Ball von Meier zu Wernert, der ihn gut verarbeitete und VfB-Keeper Bier ausstiegen ließ, dann allerdings einen Knielinger Verteidiger auf der Linie anschoss. Marcel Baier konnte den Nachschuss zwar artistisch, aber nicht gewinnbringend verwerten (42.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte eine weitere VfB-Ecke für Gefahr und auf der Gegenseite prüfte Pfeiffer Bier aus der Drehung heraus, Tore fielen aber keine mehr, sodass das 1:1 zur Pause Bestand hatte.

Die zweite Hälfte hielt dann deutlich weniger Highlights bereit. Der erste Abschluss ging nach einer knappen Viertelstunde aufs Konto der Gastgeber, die aber das lange Eck um einige Zentimeter verfehlten (59.). Ein unnötiger Ballverlust im Aufbauspiel brachte dem VfB zehn Minuten später über Umwege die Möglichkeit zum 2:1, die Dennis Bodemer dankend annahm und sein Team in Führung brachte. Trotz frischen Kräften von der Bank vermochte es die TSV-Elf nicht, sich wirklich gegen die drohende Niederlage aufzubäumen und so blieben gefährliche Torabschlüsse absolute Mangelware. Zwar mussten die Bernecker-Jungs das Spiel machen, doch oftmals verpufften lange Bälle oder es fehlte die Präzision im letzten Pass. Auch die Hausherren brachten das Gehäuse von Schorer nicht mehr in Gefahr, gingen am Ende der sehr knapp bemessenen (und anderthalb Minuten zu früh abgepfiffenen) Nachspielzeit aber als verdiente Sieger vom Platz. Für die TSV-Elf gilt es nun, sich in dieser frühen Phase der Saisonvorbereitung nicht entmutigen zu lassen und den vollen Fokus auf den Saisonstart in der Kreisliga zu legen.