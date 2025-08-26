Pokalaus in der ersten Runde

SG Wasser/Kollmarsreute unterliegt zu Hause den SF Eintracht Freiburg mit 0:2



Am vergangenen Sonntag startete die SG Wasser/Kollmarsreute mit Ihrem neuem Trainer-Duo Gleichauf und Hodel in die Pflichtspielsaison. Mit den Sportfreunden Eintracht aus Freiburg, hatte man direkt in der ersten Pokalrunde eine schwere Aufgabe zu lösen. Trotzdem war das Ziel der SG klar, eine Runde weiterkommen, egal wie.



Nachdem man in der Vorbereitung immer um die 20 Mann für Training und Spielbetrieb zur Verfügung hatte, war der Kader fürs Pokalspiel doch sehr ausgedünnt. Nachdem sich letzte Woche Bürkin und Kapitän Geisert verletzt hatten, weilten einige Spieler über das Wochenende auch noch im Urlaub und so konnte man nicht ganz aus dem vollen schöpfen. Gute Besserung an dieser Stelle an die Jungs!



Die SG hatte in den ersten Minuten Probleme ins Spiel zu kommen. Die Gäste aus Freiburg waren vor allem über Ihre linke Seite immer wieder gefährlich und versuchten mit langen Bällen die Abwehr auszuhebeln, jedoch stand die Defensive der SG bis dahin gut. Nach zehn Minuten kamen dann auch die Hausherren gut ins Spiel. Gute Kontermöglichkeiten und ein direkter Freistoß von Seiboth, welchen Keeper Maier stark parierte, waren die ersten Torchancen die auf Seiten der SG zu verbuchen waren. Anschließend gingen dann aber die Gäste, etwas aus dem Nichts in Führung. Nach einem Fehler im Spielaufbau war Przibylla auf und davon und umkurvte SG-Keeper Beck, bevor er ins leere Tor einschieben konnte. Franz schaffte es nicht mehr den Ball von der Linie zu kratzen. Die SG war sofort um eine Antwort bemüht und hatte nur kurze Zeit später die Chance auf den Ausgleich. Aber Winnewisser konnte den Ball aus aussichtsreicher Position, allerdings in Bedrängnis, nicht im Tor unterbringen. Vor der Pause ging es nochmal hin und beide Teams konnten Offensive Aktionen verbuchen. Ein Tor sollte jedoch nicht mehr fallen und so ging es mit 0:1 in die Pause.



Die Jungs von Trainer Gleichauf kamen sehr gut aus der Pause und konnten die Gäste, die nun etwas tiefer standen, in der eigenen Hälfte einschnüren. Jedoch waren die Freiburger trotzdem über lange Bälle gefährlich und konnten sich immer wieder etwas befreien. Über die rechte SG Seite konnte man sich immer wieder bis an den Strafraum durchspielen, die letzte Durchschlagskraft fehlte allerdings. In der 76. Minute bauten die Gäste allerdings, entgegen des aktuellen Spielverlaufs, die Führung aus. Meermann wurde im 16er freigespielt und vollendete flach zum 0:2.

Die SG gab nicht auf und spielte weiter nach vorne. In der 81. Minute ging Seiboth dann im Strafraum zu Boden und Schiedsrichter Unfried zeigte auf den Punkt. Winnewisser hatte nun die Chance auf den Anschlusstreffer, sein gut geschossener Elfmeter wurde jedoch von Keeper Maier unten rechts entschärft. Etwas glücklich für die Gäste, dass der Ball nach der Parade vom Innenpfosten wieder in die Arme von Maier rollte. Nun mauerten die Gäste hinten immer mehr und die SG tat sich schwer Lücken zu finden. Auch bei Standards kam nichts zählbares mehr heraus. Am Ende musste man sich gegen die Sportfreunde aus Eintracht geschlagen geben. Die SG zeigte eine engagierte Leistung, verpasste es aber sich zu belohnen und die Tore zu machen. Die Gäste waren sehr effizient, nutzten Ihre Chancen und verteidigten diszipliniert, was Ihnen den Einzug in die nächste Runde bescherte.



Am nächsten Wochenende startet dann die kommende Kreisliga A Saison. Am ersten Spieltag trifft die SG Wasser/Kollmarsreute auf den SC March. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz in Kollmarsreute. Um 13 Uhr startet die Reserve der SG ebenfalls gegen die Reserve des SC March.



