Pokalaus im Heimspiel: TSG Backnang verliert gegen Regionalligist

Der Start war allerdings denkbar ungünstig. Schon in der fünften Minute führte die erste Ecke der Gäste zum 0:1. Paul Polauke stieg am höchsten, sein Kopfball prallte an die Unterkante der Latte und nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns über die Linie. Backnang protestierte, musste den frühen Rückstand aber hinnehmen. Der SGV begann dominant, die TSG wirkte zunächst nervös.

Nach und nach fand der Oberligist besser ins Spiel. Flavio Santoro kam aus spitzem Winkel zum ersten Abschluss, Tim Pöhler hatte nach einem starken Ball von Luca Battista die beste Chance der ersten Hälfte. Doch als Backnang gerade stabiler wurde, bestrafte Heilbronn-Freiberg einen einfachen Ballverlust. Gwang-in Lee legte quer, Justin Steinkötter traf in der 33. Minute zum 0:2. Zur Pause war die Aufgabe schwierig, aber noch nicht erledigt.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Backnang mehr Mut. Fabijan Domic kam in die Partie und verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2, nachdem Paul König den Ball erobert und Pöhler den Strafstoß herausgeholt hatte. Plötzlich war das Spiel offen. Julian Geldner hatte kurz zuvor sogar den möglichen Anschluss auf dem Fuß, bekam den Ball aus kurzer Distanz aber nicht sauber kontrolliert.