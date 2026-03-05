Pokalaus für Pattensen – STK Eilvese zieht ins Viertelfinale ein Später Anschlusstreffer sorgt noch einmal für Spannung von red · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der TSV Pattensen ist im Achtelfinale des Krombacher-Bezirkspokals ausgeschieden. Der Bezirksligist unterlag dem klassenhöheren STK Eilvese im heimischen Stadion an der Schützenallee mit 2:3. Die Gäste aus der Landesliga zogen damit in die nächste Runde ein.

Die Partie begann mit Chancen auf beiden Seiten, wobei der schwierige Untergrund immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau führte. In der 15. Minute ging Eilvese in Führung, als ein Eckball im Strafraum unglücklich abgefälscht wurde und als Eigentor von Nils-Ole Heuermann zum 0:1 im Tor landete. Der TSV Pattensen reagierte jedoch schnell. Nach einem Freistoß in Strafraumnähe erzielte Darius Marotzke in der 20. Minute den Ausgleich. Die Antwort der Gäste folgte nur acht Minuten später: Eine abgefälschte Hereingabe von Lukas Schorler senkte sich unhaltbar zum 1:2 ins Tor. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Eilvese den Druck und baute die Führung aus. In der 60. Minute vollendete Hussein Saade einen Angriff über die linke Seite zum 1:3. Pattensen blieb in der Folge bemüht und kam zu mehreren Möglichkeiten, scheiterte jedoch wiederholt am stark reagierenden Gästetorhüter. Erst in der Nachspielzeit gelang den Gastgebern noch der Anschlusstreffer. Nils-Ole Heuermann traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:3. Kurz darauf bot sich Pattensen per Kopfball sogar noch die Chance auf den Ausgleich, doch der Ball verfehlte das Ziel. So blieb es beim knappen Erfolg für Eilvese, der den Landesligisten ins Viertelfinale des Wettbewerbs führt.