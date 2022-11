Pokalaus für #fsva nach Verlängerung

So., 20.11.2022, 11:00 Uhr

In einer spannenden Partie scheiden unsere A-Junioren gegen Wacker Ströbitz mit 2:3 nach Verlängerung aus. Die Gäste, auf schwierigem Schneebedingungen, mit mehr Spielanteilen durften nach einer guten Viertelstunde jubeln. Unsere Mannschaft bekam nach einer Standardsituation den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich und Preising setzte den Ball aus dem Rückraum in die Maschen. Es entwickelte sich eine Partie, bei dem beide Mannschaften sich nichts schenkten, aber den Gästen deutlich mehr gelang. Nachdem die Gäste gute Möglichkeiten vor den Strafraum brachten, waren unsere Angreifer kurz vor der Pause noch doppelt präsent. Marlon und Patrick hätten die Partie aus dem Nichts drehen können, wenn nicht sogar müssen. Die Abschlüsse blieben aber zu ungenau.

Mit Wiederanpfiff waren unsere Kicker wohl noch in den Kabinen und lagen direkt mit 0:2 im Hintertreffen. Zu weite Abstände, zu einfacher Abschluss und die Gäste jubelten erneut. Und die Gäste wollten die Entscheidung. Drei bis vier Großchancen ließen die Gäste liegen und so kam unsere Mannschaft über Niklas zurück in die Partie sein Abschluss brachte das 1:2 und keine fünf Minuten später sorgte Max K. mit tollem Pass für die Einleitung des Ausgleichs. Anton verwertete sicher.