Pokalaus für den SV Schmira e.V.

Trotzdem zeigte der SV Schmira eine engagierte Leistung. Unsere Jungs erspielten sich mehrere gute Chancen, nutzten diese jedoch nicht konsequent genug. Torhüter Bach verhinderte mit starken Paraden Schlimmeres und fischte einige sicher geglaubte Treffer aus dem Eck.

Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:3 gelang Kolbe nach schöner Vorlage von Mittelbach. Auch danach gab sich der SVS nicht kampflos geschlagen und lieferte bis zum Schlusspfiff eine ordentliche Vorstellung ab.

Am Ende steht ein verdienter Sieg für den Kreisoberligisten ESV Lok Erfurt – doch für uns kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Jetzt heißt es: 110 % Fokus auf die Meisterschaft – mit dem klaren Ziel Aufstieg! 💚⚽️