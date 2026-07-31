Pokalauftakt und Ligastart: Der Ernstfall beginnt

Die Testspiele sind abgeschlossen, die Grundlagen gelegt. Nun beginnt für den TuS Bersenbrück die entscheidende Phase der Saison. Mit dem Achtelfinale im Niedersachsenpokal und dem anschließenden Eröffnungsspiel der Oberliga Niedersachsen stehen innerhalb weniger Tage zwei Heimspiele an, die erste Hinweise darauf geben werden, wie weit die neu formierte Mannschaft bereits ist.
Der erste Pflichtspieleinsatz führt den TuS direkt in den Niedersachsenpokal. Dank eines Freiloses steigt die Mannschaft erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein und benötigt vier Siege, um erneut den Traum vom DFB-Pokal wahr werden zu lassen. Im Vordergrund steht zum Auftakt jedoch weniger das große Ziel als vielmehr die Frage, wie belastbar die in der Vorbereitung erarbeiteten Abläufe bereits unter Wettbewerbsbedingungen sind.
Mit dem SSV Vorsfelde gastiert am Samstag, 1. August, um 18 Uhr ein ambitionierter Aufsteiger im Hasestadion im Culimeta-Sportpark. Die Gäste kehren als Meister der Landesliga Braunschweig direkt in die Oberliga Niedersachsen zurück und sicherten sich darüber hinaus den Gewinn des Bezirkspokals. Bereits bei ihrem vorherigen Oberliga-Gastspiel hatte sich der SSV mit einem achten Tabellenplatz etabliert.
Auch wenn sich der Kader im Sommer verändert hat und sich die Mannschaft zunächst finden muss, reist Vorsfelde mit einer erfolgreichen Saison im Rücken nach Bersenbrück. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die personelle Veränderungen bewältigen und sich zu Beginn der Spielzeit neu orientieren müssen.
Nur sechs Tage nach dem Pokalauftakt richtet sich der Blick auf den Ligastart. Am Freitag, 7. August, eröffnet der TuS Bersenbrück um 19.30 Uhr im eigenen Stadion die neue Oberliga-Saison gegen den BSV Rehden.
Die Ausgangslage verbindet beide Mannschaften. Sowohl Bersenbrück als auch Rehden blieben in der vergangenen Spielzeit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Beide beendeten die Saison mit 42 Punkten und einer negativen Tordifferenz von einem Treffer. Entsprechend groß dürfte auf beiden Seiten der Anspruch sein, frühzeitig ein anderes Gesicht zu zeigen.
Während beim TuS mit Hanjo Vocks ein neuer Trainer den Umbruch gestaltet, gab es auch beim BSV Rehden personelle Veränderungen. Nach dem Wechsel von Kristian Arambasic zum Regionalligisten SSV Jeddeloh II übernahm Majid Cirousse die sportliche Verantwortung. Zudem wechselte mit Marcos Álvarez ein langjähriger Leistungsträger des TuS nach Rehden und trifft damit unmittelbar auf seinen ehemaligen Verein.
Für den BSV beginnt die Pflichtspielsaison bereits vor dem Ligastart mit dem Pokalspiel beim VfV Borussia 06 Hildesheim. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie dürfte das Eröffnungsspiel der Oberliga eine erste aussagekräftige Standortbestimmung liefern. Die Duelle zwischen Bersenbrück und Rehden waren in den vergangenen Jahren regelmäßig intensiv umkämpft – vieles spricht dafür, dass sich daran auch zum Auftakt der neuen Saison nichts ändern wird.