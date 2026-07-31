Pokalauftakt und Ligastart: Der Ernstfall beginnt Nach sechs Wochen Vorbereitung startet der TuS Bersenbrück in die Pflichtspielsaison von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Testspiele sind abgeschlossen, die Grundlagen gelegt. Nun beginnt für den TuS Bersenbrück die entscheidende Phase der Saison. Mit dem Achtelfinale im Niedersachsenpokal und dem anschließenden Eröffnungsspiel der Oberliga Niedersachsen stehen innerhalb weniger Tage zwei Heimspiele an, die erste Hinweise darauf geben werden, wie weit die neu formierte Mannschaft bereits ist.

Der erste Pflichtspieleinsatz führt den TuS direkt in den Niedersachsenpokal. Dank eines Freiloses steigt die Mannschaft erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein und benötigt vier Siege, um erneut den Traum vom DFB-Pokal wahr werden zu lassen. Im Vordergrund steht zum Auftakt jedoch weniger das große Ziel als vielmehr die Frage, wie belastbar die in der Vorbereitung erarbeiteten Abläufe bereits unter Wettbewerbsbedingungen sind. Mit dem SSV Vorsfelde gastiert am Samstag, 1. August, um 18 Uhr ein ambitionierter Aufsteiger im Hasestadion im Culimeta-Sportpark. Die Gäste kehren als Meister der Landesliga Braunschweig direkt in die Oberliga Niedersachsen zurück und sicherten sich darüber hinaus den Gewinn des Bezirkspokals. Bereits bei ihrem vorherigen Oberliga-Gastspiel hatte sich der SSV mit einem achten Tabellenplatz etabliert.

Auch wenn sich der Kader im Sommer verändert hat und sich die Mannschaft zunächst finden muss, reist Vorsfelde mit einer erfolgreichen Saison im Rücken nach Bersenbrück. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die personelle Veränderungen bewältigen und sich zu Beginn der Spielzeit neu orientieren müssen. Ein Derby eröffnet die Oberliga Nur sechs Tage nach dem Pokalauftakt richtet sich der Blick auf den Ligastart. Am Freitag, 7. August, eröffnet der TuS Bersenbrück um 19.30 Uhr im eigenen Stadion die neue Oberliga-Saison gegen den BSV Rehden.