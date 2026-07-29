Pokalauftakt mit Reiz: Leiferde fordert den Landesligisten Kreispokalspezialist VfL Leiferde empfängt Landesligist Rot-Weiß Volkmarode zum Pflichtspielstart von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

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Für den VfL Leiferde beginnt die Saison 2026/27 mit einem Härtetest. In der ersten Runde des Bezirkspokals empfängt der Bezirksligist den klassenhöheren SC Rot-Weiß Volkmarode. Trotz einer nicht optimalen Vorbereitung wollen die Gastgeber ihre Chance nutzen und an frühere Pokalerfolge anknüpfen.

Mit dem Duell gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode endet für den VfL Leiferde die Vorbereitungsphase und zugleich beginnt der Pflichtspielbetrieb. Die Wochen vor dem Saisonstart verliefen aus Sicht der Verantwortlichen jedoch nicht ohne Herausforderungen. „Die Vorbereitung lief ein wenig schleppend, weil wir viele Urlauber hatten. Ich glaube aber, dass fast alle Vereine damit zu kämpfen haben. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Saison gegebenenfalls zwei Wochen später gestartet hätte“, sagt der Sportliche Leiter Christian Ebers.

Dennoch sieht der Verein positive Entwicklungen. Die Testspiele dienten nach Aussage von Ebers in erster Linie dazu, die körperlichen Grundlagen für die neue Saison zu schaffen. „Die Testspiele waren eigentlich nur dafür da, um sich die Kraft und Ausdauer zu holen. Die letzten drei Testspiele haben wir jeweils zu null gespielt, was positiv ist – auch wenn es unterklassige Gegner waren.“ Pokal hat einen hohen Stellenwert Mit Rot-Weiß Volkmarode wartet gleich zum Auftakt ein Landesligist auf den Bezirksligisten. Die Auslosung bewertet Ebers dennoch als attraktiv und traut seiner Mannschaft eine Überraschung zu.