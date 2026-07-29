Pokalauftakt mit Reiz: Leiferde fordert den Landesligisten

Für den VfL Leiferde beginnt die Saison 2026/27 mit einem Härtetest. In der ersten Runde des Bezirkspokals empfängt der Bezirksligist den klassenhöheren SC Rot-Weiß Volkmarode. Trotz einer nicht optimalen Vorbereitung wollen die Gastgeber ihre Chance nutzen und an frühere Pokalerfolge anknüpfen.
Mit dem Duell gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode endet für den VfL Leiferde die Vorbereitungsphase und zugleich beginnt der Pflichtspielbetrieb. Die Wochen vor dem Saisonstart verliefen aus Sicht der Verantwortlichen jedoch nicht ohne Herausforderungen.
„Die Vorbereitung lief ein wenig schleppend, weil wir viele Urlauber hatten. Ich glaube aber, dass fast alle Vereine damit zu kämpfen haben. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Saison gegebenenfalls zwei Wochen später gestartet hätte“, sagt der Sportliche Leiter Christian Ebers.
Dennoch sieht der Verein positive Entwicklungen. Die Testspiele dienten nach Aussage von Ebers in erster Linie dazu, die körperlichen Grundlagen für die neue Saison zu schaffen. „Die Testspiele waren eigentlich nur dafür da, um sich die Kraft und Ausdauer zu holen. Die letzten drei Testspiele haben wir jeweils zu null gespielt, was positiv ist – auch wenn es unterklassige Gegner waren.“
Mit Rot-Weiß Volkmarode wartet gleich zum Auftakt ein Landesligist auf den Bezirksligisten. Die Auslosung bewertet Ebers dennoch als attraktiv und traut seiner Mannschaft eine Überraschung zu.
„Mit Volkmarode haben wir echt ein super Los gezogen. Ich denke, es wird ein interessantes Spiel, in dem wir auch unsere Chancen bekommen werden. Natürlich ist unser Ziel, dass wir eine Runde weiterkommen wollen.“
Dass der Wettbewerb im Verein einen hohen Stellenwert besitzt, unterstreicht auch der Blick in die jüngere Vergangenheit. Vor zwei Jahren erreichte Leiferde das Halbfinale des Bezirkspokals. „Wir waren vor zwei Jahren schon einmal im Halbfinale im Bezirkspokal und hatten echt schöne Flutlichtabende. Dementsprechend nehmen wir den Pokal auch ernst“, betont Ebers.
Personell entspannt sich die Lage langsam. Die zuletzt urlaubsbedingt fehlenden Spieler kehren schrittweise in den Kader zurück, auch wenn nach Einschätzung des Sportlichen Leiters noch nicht alle Akteure ihren vollständigen Trainingsrückstand aufgeholt haben. Damit dürfte Leiferde mit zunehmender Kadertiefe in das erste Pflichtspiel der neuen Saison gehen – und auf die Chance hoffen, den klassenhöheren Gegner unter Flutlicht vor eine schwierige Aufgabe zu stellen.