Pokalauftakt mit Derbykracher

Patrick Wallesch (am Ball) und seine Eschfelder fordern im Rheinlandpokal die SG Daleiden heraus. – Foto: Alfred Mehles/Archiv

Alles auf Anfang: Gut zwei Monate nach dem Finale um den Bitburger-Rheinlandpokal zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz (1:0) startet der Cup-Wettbewerb in eine neue Saison. Der Großteil der Erstrundenpartien findet am Wochenende statt. Bereits am Dienstag, 20 Uhr, kommt es jedoch in der Westeifel zu einem mit Spannung erwarteten Derby: Der FSV Eschfeld empfängt die SG Daleiden/Dasburg-Dahnen/Arzfeld.

In der vergangenen Saison trennten beide Mannschaften noch vier Spielklassen. Nach dem Aufstieg der einen und dem Abstieg der anderen liegen inzwischen nur noch zwei Ligen zwischen dem B-Ligisten und dem Bezirksligisten.

Aufseiten der Gäste feiert der neue Trainer Jérôme Kolling sein Pflichtspieldebüt. Zum Auftakt soll ein überzeugender Sieg her, um gut gerüstet in den Ligastart am Sonntag, 9. August, um 15.15 Uhr beim Aufsteiger SV Trier-Irsch zu gehen.