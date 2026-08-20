Pokalauftakt für Greifswald: Auswärtsspiel in Lalendorf

Der FC-KSG Lalendorf, Achtligist der Landesklasse Staffel III, hat in der ersten Pokalrunde die schwerstmögliche Aufgabe zugelost bekommen: Als Aufsteiger trifft man auf den einzigen Regionalligisten im möglichen Teilnehmerfeld der ersten Runde.

Die FC-KSG Lalendorf hat zwei Aufstiege in Folge erlebt. Zunächst als Meister der Kreisliga Staffel 2 Warnow, anschließend als Meister der Kreisoberliga Staffel 2 Warnow. Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief dagegen wechselhaft: Einer deutlichen 0:10-Niederlage gegen die in die Verbandsliga abgestiegene SG Dynamo Schwerin und einer 1:16-Niederlage gegen den Verbandsligisten Malchow stand ein 7:0-Erfolg gegen den Landesliga Ost-Vertreter SV Pastow II gegenüber.

Pokalerfahrung gegen höherklassige Gegner bringt Lalendorf durchaus schon mit: In der Saison 2024/25 warf man, damals noch als Kreisligist, den Landesligisten Wolgast aus dem Landespokal, ehe man in der zweiten Runde am Verbandsligisten Schönberg scheiterte.

Greifswalds Start in die Pflichtspielsaison

Der Greifswalder FC befindet sich bereits seit Ende Juli im Pflichtspielmodus. Der Start gelang hervorragend: Sieben Punkte aus drei Spielen bedeuteten einen gelungenen Übergang aus der Sommerpause. Zuletzt stockte der Lauf jedoch: Auf eine Niederlage gegen Altglienicke folgte ein 1:1 gegen BFC Preussen.

Pokalgeschichte mit Hansa Rostock als Stolperstein

In den vergangenen beiden Landespokal-Spielzeiten blieb dem Greifswalder FC der ganz große Wurf verwehrt. In der vergangenen Saison scheiterte man im Halbfinale am Titelfavoriten Hansa Rostock, im Jahr zuvor bereits im Viertelfinale am selben Gegner. Der letzte Titelgewinn Greifswalds datiert aus dem Jahr 2024, dem letzten Jahr, in dem Hansa Rostock noch in der 2. Liga spielte und somit nicht im Landespokal vertreten war. Nun soll gegen den Achtligisten die erste Hürde im neuen Anlauf auf den Titel genommen werden.

Rotationsfrage

Wie stark Trainer Alain Karim vor der Partie in Lalendorf rotieren lässt, ist noch offen. Der Coach muss abwägen zwischen der Schonung wichtiger Kräfte, dem Erhalt des gefundenen Rhythmus und der Gelegenheit, weitere Optionen im Kader zu testen. Für den Greifswalder FC bleibt die Aufgabe wegen des Klassenunterschieds eine Pflichtaufgabe, die es trotzdem seriös anzugehen gilt.