Pokalauftakt an der Hardtbrücke SSV will Favoritenrolle gerecht werden

– Foto: KI erstellt von Bruno Arndt

Am kommenden Sonntag steht für die Mannschaft von Chefcoach Frederik Ziburske das erste Pflichtspiel der neuen Saison 2026/27 auf dem Programm. In der 1. Runde des Kreispokals gastiert der SSV beim B-Ligisten SG Houverath-Mutscheid an der Hardtbrücke.

Nach einer langen Sommerpause und mehreren Wochen der Vorbereitung wird es für den SSV Weilerswist erstmals wieder ernst.

Die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt verlief für die Weilerswister nicht ganz nach Wunsch. Im letzten Testspiel am vergangenen Sonntag musste sich der SSV auswärts beim TSV Wolsdorf mit 1:2 geschlagen geben. Nun gilt es, die Vorbereitung abzuhaken und den Fokus vollständig auf den Pokal zu richten – denn ab Sonntag zählt das Ergebnis.

Gastgeber möchte dem Favoriten ein Bein stellen

Mit der SG Houverath-Mutscheid wartet zum Auftakt eine Mannschaft, die keinesfalls unterschätzt werden sollte. Das Team von Chefcoach Frank Müller beendete die vergangene Saison in der Kreisliga B2 im Kreis Euskirchen auf dem zehnten Tabellenplatz. Vor heimischer Kulisse dürfte die SG hochmotiviert sein, dem favorisierten A-Ligisten einen heißen Pokalfight zu liefern.

Der SSV Weilerswist reist dagegen mit der Empfehlung einer starken vergangenen Saison an die Hardtbrücke. Die Mannschaft von Frederik Ziburske schloss die Spielzeit auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz ab und geht damit – zumindest auf dem Papier – als Favorit in die Begegnung.

Doch gerade im Pokal ist Vorsicht geboten. Der berühmte Satz, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, kommt schließlich nicht von ungefähr. Schon so mancher vermeintliche Außenseiter konnte in einem einzigen Spiel über sich hinauswachsen und einen höherklassigen Gegner aus dem Wettbewerb werfen.

Wer erwischt den besseren Start?

Spannend dürfte deshalb vor allem die Frage sein, welche der beiden Mannschaften nach der Sommerpause schneller wieder in den Pflichtspielmodus findet. Vorbereitungsspiele sind das eine – ein Kreispokalspiel, in dem es um das Weiterkommen geht, etwas völlig anderes.

Kann der SSV Weilerswist seiner Favoritenrolle gerecht werden und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten? Oder gelingt der SG Houverath-Mutscheid der große Coup, indem sie dem A-Ligisten aus Weilerswist ein Bein stellt und für die erste Pokalüberraschung der noch jungen Saison sorgt?

Für beide Mannschaften bietet die Begegnung jedenfalls die perfekte Gelegenheit, gleich zum Saisonauftakt ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Für den SSV Weilerswist ist das Ziel klar: Die Mannschaft möchte ihrer Favoritenrolle gerecht werden, die nächste Runde erreichen und mit einem positiven Gefühl in die neue Pflichtspielsaison starten.

Das Spiel findet am Sonntag, den 23.08.2026 auf dem Kunstrasenplatz Hardtbrücke in 53902 Bad Münstereifel statt, der Anpiff ist 15:00 Uhr

Die Spielleitung am Sonntag liegt in den Händen der Unparteiischen Lisa Reinecke. Ihr wünschen wir eine gute Spielleitung und beiden Mannschaften ein spannendes, sportliches und vor allem faires Kreispokalspiel.