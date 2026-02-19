Pokalabend unter Flutlicht: C-Ligist Warden fordert Oidtweiler C-Ligist Eintracht Warden empfängt heute um 20 Uhr den Bezirksligisten Concordia Oidtweiler – nach zwei Sensationssiegen will der Außenseiter das nächste Kapitel im Pokalmärchen schreiben. von Luca Bartsch · Heute, 15:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Niessen

Wenn heute Abend um 20 Uhr das Flutlicht angeht, blickt der Aachener Kreispokal nach Warden. Mit Eintracht Warden steht der einzig verbliebende C-Ligist in dieser Phase des Wettbewerbs – und das keineswegs zufällig. Der Underdog warf bereits den Bezirksligisten Alemannia Mariadorf aus dem Wettbewerb und setzte sich zuvor souverän mit 4:1 gegen den A-Ligisten DJK Arminia Eilendorf durch. Nun wartet mit Concordia Oidtweiler der nächste klassenhöhere Gegner.

Oidtweilers Trainer Sven Schalge warnt trotz klarer Favoritenrolle vor Leichtsinn: „Da es sich um ein K.O.-Spiel handelt, spielt die Ligazugehörigkeit keine Rolle. Wir begegnen Warden unabhängig von der Liga mit dem nötigen Respekt und wollen unsere Leistung abrufen.“ Dass Warden bereits zwei höherklassige Teams eliminiert hat, erhöhe den Respekt nicht zusätzlich – denn dieser sei ohnehin Grundvoraussetzung. „Wir sollten immer den nötigen Respekt vor dem Gegner haben – unabhängig von der Ligazugehörigkeit und Ergebnissen in der Vergangenheit.“ Sein eigenes Team habe den Wettbewerb von Beginn an ernst genommen. „Ich spüre innerhalb der Mannschaft eine hohe Motivation für den Pokalwettbewerb. Wir haben das klare Ziel, ins Halbfinale einzuziehen.“ Die viel zitierte „David-gegen-Goliath“-Rolle sieht Schalge eher als mediales Narrativ: „Für Zuschauer und Presse ist das vielleicht ein größeres Thema als für uns. Wir bereiten die Mannschaft genauso gewissenhaft vor wie auf ein Ligaspiel. Da spielt die Liga des Gegners keine Rolle.“

Auch an der Motivation zweifelt er nicht: „Wer in einem Pokal-Viertelfinale nicht motiviert ist, ist bei uns fehl am Platz.“ Personell und taktisch werde man nichts dem Zufall überlassen: „Wir werden wie immer in Pflichtspielen mit dem aus unserer Sicht besten Matchplan ins Spiel gehen.“ Entscheidend sei am Ende, „dass wir unsere bestmögliche Leistung abrufen. Dann haben wir gute Chancen, das Feld als Sieger zu verlassen.“ Ganz anders, aber nicht minder selbstbewusst klingt Wardens Coach Willy Jung. Für ihn ist das Viertelfinale weit mehr als nur ein weiteres Spiel: „Das ist eine riesige Chance, auf uns als Verein aufmerksam zu machen und zu zeigen, was hier in den letzten beiden Jahren entstanden ist. Die Mannschaft hat in den letzten anderthalb Jahren Enormes geleistet.“ Die Vorfreude im Team sei riesig: „Die Jungs freuen sich brutal darauf, sich im Pokal gegen diesen Gegner auf heimischem Platz zeigen und messen zu dürfen.“