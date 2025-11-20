Pokalabend mit besonderer Note - Underdogs treffen auf Landesligisten

– Foto: Christoph Tiroux

Die dritte Runde des Bitburger Kreispokals hält am heutigen Abend gleich mehrere reizvolle Begegnungen bereit. Besonders im Blickpunkt stehen zwei Partien, in denen klassentiefere Teams vor heimischer Kulisse gegen Landesligisten antreten – mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, aber ähnlichen Grundhaltungen: kompakt bleiben, leidenschaftlich auftreten und den Favoriten so lange wie möglich fordern.

TSV Wolsdorf – FSV Neunkirchen-Seelscheid Für den TSV Wolsdorf wird das Duell mit dem Landesliga-Tabellenführer zur ultimativen Herausforderung. Der A-Ligist erwartet eine große Kulisse und ein Spiel, das sich deutlich von ihrem Ligaalltag unterscheidet. Trainer Timo Leo betont die besondere Atmosphäre: „Wir wissen, dass es voller und emotionaler wird als sonst. Der Gegner schießt momentan alles kurz und klein – deswegen bereiten wir uns auch defensiver auf die Partie vor.“