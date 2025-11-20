Pokalabend mit besonderer Note - Underdogs treffen auf Landesligisten

Die dritte Runde des Bitburger Kreispokals hält am heutigen Abend gleich mehrere reizvolle Begegnungen bereit. Besonders im Blickpunkt stehen zwei Partien, in denen klassentiefere Teams vor heimischer Kulisse gegen Landesligisten antreten – mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, aber ähnlichen Grundhaltungen: kompakt bleiben, leidenschaftlich auftreten und den Favoriten so lange wie möglich fordern.
Für den TSV Wolsdorf wird das Duell mit dem Landesliga-Tabellenführer zur ultimativen Herausforderung. Der A-Ligist erwartet eine große Kulisse und ein Spiel, das sich deutlich von ihrem Ligaalltag unterscheidet. Trainer Timo Leo betont die besondere Atmosphäre: „Wir wissen, dass es voller und emotionaler wird als sonst. Der Gegner schießt momentan alles kurz und klein – deswegen bereiten wir uns auch defensiver auf die Partie vor.“
Während die Wolsdorfer zu Saisonbeginn noch mit viel Schwung unterwegs waren, bremst aktuell ein enormes Verletzungspech. „Wir haben neun Stammspieler, die ausfallen – unser Kader ist heute extrem klein“, so Leo. Trotzdem setzt er auf klassische Pokal-Tugenden. „Auf unserem Platz haben wir erst einmal verloren. Wir wollen den Kampf annehmen, dagegenhalten und ihnen das Leben schwer machen.“
Den FSV kennt Leo gut – einige Spieler hat er vor rund 20 Jahren selbst in der Jugend trainiert. Die hohe Qualität und das enorme Tempo des Favoriten sind ihm bewusst: „Das Potenzial in dieser Mannschaft ist riesig, und sie rufen es momentan voll ab.“
Trotzdem sieht Leo seine Mannschaft mental stabil: „Wir wissen, wo wir herkommen und was vor der Saison über uns gesagt wurde. Auch wenn uns heute viel Power fehlt, wollen wir mit Leidenschaft und Kompaktheit so lange wie möglich Paroli bieten – auch für die Zuschauer, die sich dieses Pokalspiel verdient haben.“
Auch in Rheidt steht ein Duell an, welches zumindest auf dem Papier als klar gilt. Bezirksligist Hertha Rheidt geht gegen den Landesligisten TuS Mondorf zwar als Außenseiter ins Rennen, doch im Pokal und vor allem im Derby gelten oft andere Regeln. Abteilungsleiter Holger Adenheuer bringt es klar auf den Punkt: „Wir sind der klassentiefere Verein, aber wir wollen den Nachbarn ärgern und ein gutes Spiel zeigen.“
Qualitäten sieht er im eigenen Team genug: „Wenn die Jungs an ihr Limit gehen, sind sie schwer zu schlagen. Das haben sie zuletzt aber selten gezeigt – morgen können sie sich rehabilitieren.“
Der Pokal selbst hat bei der Hertha eher eine Nebenrolle, dennoch ist die Motivation hoch: „Die Meisterschaft hat Priorität. Aber da wir am Sonntag spielfrei haben, möchten wir unbedingt eine Runde weiterkommen.“
Erwartet wird eine Mannschaft, die alles reinwirft: „Eine leidenschaftliche Mannschaft, die dem Favoriten ein Bein stellen will. Was rauskommt, sehen wir dann.“
Das Umfeld ist positiv gestimmt: „Die Stimmung ist gut, die Jungs freuen sich auf das Spiel. Sie sollen es genießen und Motivation für die letzten Wochen vor der Winterpause ziehen.“
Neben diesen beiden Schwerpunktbegegnungen stehen heute zahlreiche weitere Partien auf dem Spielplan. Viele Teams aus verschiedensten Ligen erhalten die Gelegenheit, sich im Pokal mit höherklassigen Gegnern zu messen oder ihre positive Form aus dem Ligaalltag mitzunehmen.