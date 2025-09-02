Pokalabend in Weilimdorf: Ein besonderes Duell für Oliver Stierle

Am morgigen Mittwochabend wartet auf den TSV Weilimdorf ein echtes Fußball-Highlight: Im Achtelfinale des württembergischen Verbandspokals trifft der Verbandsligist auf Regionalligist Stuttgarter Kickers. Für Weilimdorfs Co-Trainer Oliver Stierle ist es ein Spiel mit ganz besonderer Note – schließlich hat er selbst viele Jahre das Trikot der Blauen getragen. Auf der Trainerbank der Kickers sitzt zudem mit Marco Wildersinn ein alter Weggefährte, mit dem Stierle früher die Abwehr bildete. Wir haben mit ihm vor dem Stadtduell gesprochen.
Oli, du hast lange Jahre für die Stuttgarter Kickers gespielt. Was bedeutet es dir, nun als Co-Trainer von Weilimdorf gegen deinen früheren Verein anzutreten?
„Für mich ist es ein absolutes Highlight, weil mein Herz immer noch sehr an den Blauen hängt. Zufällig war ich beim Heimspiel gegen Trier im GAZi-Stadion und habe anschließend die Auslosung live mitverfolgt. Wir haben noch gescherzt, dass wir vielleicht aufeinandertreffen – und dann kam es tatsächlich so. Die Freude war riesig.“
Mit Marco Wildersinn, dem heutigen Kickers-Trainer, standest du selbst 3 Spielzeiten gemeinsam in der Abwehr. Wie besonders ist dieses Wiedersehen für dich?
„Es waren sehr prägende und bewegende Jahre, in denen wir gemeinsam in der damals drittklassigen Regionalliga gespielt haben. Deshalb ist dieses Wiedersehen für mich natürlich etwas ganz Besonderes.“
Die Rollen scheinen klar verteilt, doch Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze. Wo siehst du die Chancen deines Teams in diesem Duell?
„Im Pokal gibt es immer eine Chance. Meine Jungs freuen sich riesig und sind heiß auf das Spiel. Im Fußball ist alles möglich – und wir hatten ein starkes Abschlusstraining. Die Mannschaft ist sehr fokussiert, mit dem nötigen Biss und Engagement vor einer großen Kulisse wollen wir das Momentum nutzen.
Den Kickers wünsche ich gleichzeitig alles Gute für die Saison und maximalen Erfolg mit Marco Wildersinn.“
Anstoß zum Stadtduell ist am Mittwoch, 03.09.2025, um 17:15 Uhr auf der Sportanlage an der Giebelstraße in Stuttgart-Weilimdorf.
Und wer aufgrund des frühen Beginns nicht vor Ort sein kann, das Pokalspiel ist live im Stream des TSV Weilimdorf zu sehen.Livestream Achtelfinale DB Regio-wfv-Pokal
Vor dem Pokalduell kam Kickers Chef-Trainer Marco Wildersinn zum Gespräch und schaute voraus auf das Stadtduell.