Pokalabend in Weilimdorf: Ein besonderes Duell für Oliver Stierle

Oli, du hast lange Jahre für die Stuttgarter Kickers gespielt. Was bedeutet es dir, nun als Co-Trainer von Weilimdorf gegen deinen früheren Verein anzutreten?

„Für mich ist es ein absolutes Highlight, weil mein Herz immer noch sehr an den Blauen hängt. Zufällig war ich beim Heimspiel gegen Trier im GAZi-Stadion und habe anschließend die Auslosung live mitverfolgt. Wir haben noch gescherzt, dass wir vielleicht aufeinandertreffen – und dann kam es tatsächlich so. Die Freude war riesig.“

Mit Marco Wildersinn, dem heutigen Kickers-Trainer, standest du selbst 3 Spielzeiten gemeinsam in der Abwehr. Wie besonders ist dieses Wiedersehen für dich?

„Es waren sehr prägende und bewegende Jahre, in denen wir gemeinsam in der damals drittklassigen Regionalliga gespielt haben. Deshalb ist dieses Wiedersehen für mich natürlich etwas ganz Besonderes.“