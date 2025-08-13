Pokalabend bei großer Hitze - Drei Oberligisten straucheln

Am Mittwochabend, den 13. August, sind einige Regional-, Ober- und Westfalenligisten bei Temperaturen um noch etwa 30 Grad im Pokal-Einsatz.
Auf FuPa Westfalen könnt ihr viele Partien im Liveticker verfolgen.
Westfalenpokal
SV Dorsten-Hardt (LL) – Sportfreunde Lotte (RL) 0:11 (0:5)
SV Dorsten-Hardt: Paul Den Hartog, Tim Wellers (46. Yasin Birli), Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning (71. Lorenz Alsmann), Jannis Scheuch, Dominik Königshausen, Auron Etemi (60. Jonas Kruppa), Jan Tewes (60. Cedric Leon Vennemann), Maximilian Supe, Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (71. Nico Lange) - Trainer: Christoph Schlebach
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Andreas Wiegel, Luca Kerkemeyer, Jonathan Riemer, Raimison Dos Santos, Franko Uzelac (46. Denis Milic), Dino Bajric (58. Ben Klefisch), David Pabon Angarita (46. Nazzareno Ciccarelli), Marc Heider (46. Ruwen Albrecht), Kevin Holzweiler (46. Samuel Owusu Addai), Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Marc Heider (7.), 0:2 Marc Heider (28.), 0:3 Kevin Holzweiler (34.), 0:4 Dino Bajric (38.), 0:5 Marc Heider (40.), 0:6 Samuel Owusu Addai (46.), 0:7 Samuel Owusu Addai (52.), 0:8 Nazzareno Ciccarelli (53.), 0:9 Diamant Berisha (61.), 0:10 Diamant Berisha (82.), 0:11 Ruwen Albrecht (86.)
FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3 (0:1)
FC Nordkirchen: Tom Alter, Lars Wannigmann, Nico Plechaty (46. Daniel Jonas Seidel), Dominik Dupke (62. Linus Hensler), Lukas Bregenhorn, Luca-Hermann Gennermann (70. Benedikt Övermann), Simon Mors (46. Con Helmer Thomas Lappen), Robin Schwick (46. Luis Schäfer), Robin Cordes, Antonio Abazi, Paul Wiemer - Trainer: Mario Plechaty
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg (79. Berkant Gedikli), Ibuki Noguchi, Ilias Bouassaria, Christopher Stöhr (66. Miles Colin Kappler), Miles Grumann, Mustafa Gürpinar, Eren Özat (70. Tyler Mehnert), Jamal El Mansoury (81. Shawn Kiyau), Fynn Broos (54. Venis Uka) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Eren Özat (30.), 0:2 Miles Grumann (61.), 0:3 Miles Colin Kappler (68.), 1:3 Lars Wannigmann (83.)
Wacker Obercastrop (WL) – TSG Sprockhövel (OL) 2:0 (1:0)
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz (82. Maxim Wentland), Kevin Meckel, Luca Erdelkamp (76. Lance Karl Demski), Emirhan Akinci (86. Nangle Axel Coptie), Elvis Shala (79. Bekem Saglam) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
TSG Sprockhövel: Soichiro Goto, Jasper Stojan, Simon Hendel, Felix Gunnar Sauer (46. Oussama Anhari), Ishak Dogan, Deniz Yasar, Alen Cengic (46. Matti Pickel), Aleksander Dimitrov (60. Ibrahim Bulut), Fatih Öztürk (46. Agon Arifi), Jason Stevens, Zakaria Anhari (60. Cihat Topatan) - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Emirhan Akinci (45.+4), 2:0 Nangle Axel Coptie (90.+6)
Gelb-Rot: Deniz Yasar (72./TSG Sprockhövel/)
Rot: Maxim Wentland (90./Wacker Obercastrop/)
FC Altenbochum (LL) – Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E. (2:2, 1:2)
FC Altenbochum: Nico Gonschor, Mika Drees, Marte Drews, Kenneth Neumann (21. Marco Polk), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (66. Ibrahim Kaba), Luca Sundermann (32. Ayman Bousouf), Luca Chaladze, Jassin Bousouf, Abdoul Aziz Ouedraogo (56. Diego Rocha Martinez), Ivo Kleinschwärzer (36. Denis Kospic) - Trainer: Axel Sundermann - Trainer: Ivica Dzolan
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Levin Leandro D'Aloia, Paul Polauke, Leonhard Von Schroetter (81. Malik Hodroj), Jannik Krämer, Leon Pursian (72. Hassan El Chaabi), Georgios Mavroudis, André Dej, Shaibou Oubeyapwa (63. Cagatay Kader), Arif Güclü, Ömer Tokac (63. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer - Trainer: Sergen Yesilcay
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Arif Güclü (20.), 0:2 Leon Pursian (24.), 1:2 Luca Chaladze (37.), 2:2 Luca Chaladze (56.)
Elfmeterschießen: 3:2 Jassin Bousouf, 3:3 André Dej, Marte Drews scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Klußmann , 3:4 Cagatay Kader, Marco Polk scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Klußmann, 3:5 Hassan El Chaabi, 4:5 Denis Kospic, 4:6 Arif Güclü
BSV Schüren (WL) – Rot Weiss Ahlen (OL) 2:1 (1:1)
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Philipp Rosenkranz (86. Dino Dzaferoski), Jannik Marth (74. Andreas Lüder), Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel (88. Max Maßmann), Damjan Ilic, Mert Ergüven (90. Jannik Benning), Philippos Selkos (84. Arif Et) - Trainer: Sascha Rammel
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Bruno Soares (77. Edon Rizaj), Dominik Limprecht, Fabian Holthaus (95. Tim Breuer), Kilian Hornbruch, Marius Müller (63. Sergio Baris Gucciardo), Ben Binyamin, Aristote Lufuankenda, Davin Wöstmann (63. Hakan Sezer), Gianluca Di Vinti, Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Mert Ergüven (8.), 1:1 Marius Müller (32.), 2:1 Jannik Marth (67.)
FC Lübbecke (LL) – SV Rödinghausen (RL) 1:3 (0:0)
FC Lübbecke: David Wiens, Robert Wiens, Samir Bouachria, Sven Redetzky (82. Easid Allahib), Can Metin Moelle (72. Simar Ekinci), Eren Kelemci, Ersan Keser (65. Walat Houra), Kalo Önen (70. Luca David Steinhof), Deljar Omar (62. Shaalan Khairi), Jeger Khuin Hamid Ghanem, Moreno Antonio Siedler - Trainer: Nils Mühlenweg
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (77. Leon Tia), Ansgar Kuhlmann (46. Cottrell Ezekwem), Paterson Chato, Leonard Köhler, Simon Breuer (73. Allan Firmino Dantas), Abdul Fesenmeyer (61. Mattis Rohlfing), Eduard Probst (46. Marius Bauer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 1112
Tore: 0:1 Cottrell Ezekwem (68.), 0:2 Cottrell Ezekwem (70.), 1:2 Moreno Antonio Siedler (76.), 1:3 Marius Bauer (89.)
Rot: Tim Corsten (90./SV Rödinghausen/)
TuS Lipperreihe (BL) – SC Verl (3. Liga) 0:12 (0:6)
TuS Lipperreihe: Simon Danne, Marco Weigmann (46. Dominic Pollakowski), Marvin Schlepper, Leon Schrenke, Fynn Mosebach (72. Philipp Düsterdiek), Luca Schlingmann, Rouven Schulz, Timo Fulland (46. Tim Zeihe), Marlin Dück (46. Oleksandr Lutsyk), Timo Latussek, Kevin Sömmer (46. Jan-Justin Johannhörster) - Trainer: Mirco Westermeier - Trainer: Jan Rüter
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Michel Stöcker, Fynn Otto, Paul Lehmann, Julian Stark (91. Ethan Kohler), Joshua Eze (17. Dennis Waidner) (67. Yari Otto), Marco Mannhardt (67. Alessio Besio), Almin Mesanovic, Jonas Arweiler, Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 900
Tore: 0:1 Chilohem Onuoha (2.), 0:2 Chilohem Onuoha (13.), 0:3 Jonas Arweiler (30.), 0:4 Almin Mesanovic (36.), 0:5 Jonas Arweiler (45.), 0:6 Chilohem Onuoha (45.+1), 0:7 Chilohem Onuoha (50.), 0:8 Jonas Arweiler (50.), 0:9 Alessio Besio (85.), 0:10 Chilohem Onuoha (87.), 0:11 Alessio Besio (88.), 0:12 Ethan Kohler (90.+1)
SV Lippstadt 08 (OL) – BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (0:1)
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler (46. Fabian Brosowski), Justus Meier, Fatih Ufuk, Giulien Kaps (46. Kiyan Sadeghi), David Dören, Nico Jan Böll, Max Kamann (62. Shayan Sadeghi), Simon Kötter (46. Tom Kocielnik), Gentrit Muja, Seungyoung Lee (46. Gerrit Kaiser) - Trainer: Felix Bechtold - Trainer: Maximilian Wallmeier - Trainer: Michael Schormann
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Dino Nesic, Paul Nitsch, Anton Günter, Jan Schlenger, David Bollmann, Cagatay Karaca (66. Mohamed Lamine Soumah), Markus Witmann, Maurice Malak (51. Viktor Thomas), Engin Deniz, Noel Hirschberg (84. Fadl Makkar) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Cagatay Karaca (27.), 0:2 Cagatay Karaca (60.), 1:2 Gerrit Kaiser (65.), 1:3 Fadl Makkar (90.+5)
Kreispokal