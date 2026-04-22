Pokal: zwei Underdogs mit Chancen auf das Halbfinale

Gauthier Caron und Fola (EP) treffen zuhause auf Rodange (BGL) – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Bei unserem letzten Besuch eines Spiels in der Ehrenpromotion stellte man unter Bekannten lapidar fest, dass die 2.Liga vom Spielniveau her vermutlich näher an der 1.Division als an der BGL Ligue liegen würde. Wenn mit Fola und Feulen am Mittwochabend zwei Aufstiegsaspiranten aus dem Unterhaus zwei Sorgenkinder aus dem Oberhaus empfangen, könnte sich entsprechend zeigen, wie weit die BGL Ligue tatsächlich von der Ehrenpromotion entfernt ist.

Coupe de Luxembourg Viertelfinale Fola Esch trifft auf den eine Klasse höher um den Klassenerhalt kämpfenden FC Rodange 91. Bei beiden stellt sich die Frage nach den Prioritäten: bei Fola im Rennen um den Aufstieg, bei Rodange wie erwähnt gegen den Abstieg. Es muss sich zeigen, wer welchen Wettbewerb wie ernst nimmt. Fola ist in der Liga zwar seit vier Spielen ungeschlagen, ohne jedoch vollends zu überzeugen. Rodange befindet sich mit drei Siegen aus den letzten vier Begegnungen ebenfalls in einem Hoch und überraschte am Wochenende mit einem Sieg gegen Strassen. Bissen (BGL) tanzt noch auf zwei Hochzeiten, seine Gäste und Ligakonkurrenten aus Niederkorn stehen dagegen mächtig unter Druck, denn die „Coupe de Luxembourg“ ist der einzige Weg, der noch bleibt, damit der einstige Dauergast im internationalen Wettbewerb weiter auf eine solche Teilnahme hoffen kann. Bissen ist z.Z. die formstärkste Mannschaft der BGL Ligue, der FC Progrès wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Zwar hat der Pokal bekanntlich seinen eigenen Gesetze, doch der Trend spricht eine klare Sprache zugunsten des FC Atert.

Was auf Niederkorn zutrifft gilt ebenso für Racing. Die Hauptstädter haben nur über einen Pokalsieg noch Chancen auf eine Teilnahme am Europapokal in der kommenden Spielzeit. Man schlägt aber ausgerechnet bei Titelverteidiger und Tabellenführer Differdingen auf, der obendrein einen negativen Lauf beenden konnte während Racing seit drei Ligaspielen auf einen Sieg wartet. Beide Teams wussten zuletzt nur selten vollends zu überzeugen und für den FCD ist auch die Meisterschaft noch lange nicht unter Dach und Fach. Es deutet sich ein spannendes Duell im Südwesten an. Der zweite Zweitligist in der Runde der letzten Acht ist Feulen, Tabellensiebter der Ehrenpromotion mit noch guten Chancen auf einen Aufstiegsplatz. Man trifft dabei auf ein Victoria Rosport, das noch um den Verbleib in der 1.Liga kämpft. Und Kampf ist das richtige Stichwort: diesen werden die Gäste auf dem Feulener Kunstrasen sicher abliefern müssen, wollen sie bestehen. FuPa hat mit dem zum Saisonende aus einem Amt scheidenden Gästetrainer Martin Forkel über das Spielfeld, die Prioritäten und den Gedanken an einen möglichen Titelgewinn zu seinem Abschied gesprochen.

Forkel: „Über einen möglichen Pokalsieg denken wir überhaupt nicht nach“ „Kunstrasen ist für uns nicht neu, wir trainieren im Prinzip zweimal die Woche auf unserem Kunstrasenplatz in Ralingen und in der letzten Pokalrunde als auch in der Liga haben wir in Mamer auf Kunstrasen gewonnen. Ich habe deswegen keine Bedenken. Der Pokal ist ein komplett anderer Wettbewerb als der Abstiegskampf in der Meisterschaft. Wir gehen die Begegnung am Mittwochabend genauso an wie Ligaspiele. Unser Ziel ist es, in Bestbesetzung zu gewinnen. Über einen möglichen Pokalsieg denken wir überhaupt nicht nach. Unsere Partie in Feulen wird kein Selbstläufer, danach würden ja noch ein Halbfinale und einige Ligaspiele vor einem eventuellen Endspiel folgen. Es zählt nur das Heute.“ Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr CS Fola Esch Fola FC Rodange 91 Rodange 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Progrès Niederkorn Progrès 20:00 live PUSH

Heute, 20:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen Racing FC Union Luxemburg Racing 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr US Feulen Feulen FC Victoria Rosport Rosport 20:00 PUSH