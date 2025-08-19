Pokal: Wormatia muss bei Ligakontrahent aus Idar-Oberstein ran

Edenkoben. 32 Mannschaften, 16 Partien. In Edenkoben hat der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) die 4. Runde des Bitburger Verbandspokals ausgelost. Als Losfee fungierte Simone Anton aus der Edenkober Sportschule. Die Begegnungen, zunächst angesetzt für den 3. September (19 Uhr), müssen bis zum 10. September ausgetragen werden. Zudem muss die Heimmannschaft, immer der klassentiefere Verein, in seiner Heimspielstätte ein Flutlicht besitzen. Gelost wurde aus zwei regionalen Lostöpfen.

Simone Anton zog als erstes Team den Favoriten und einzigen Regionalligisten im Topf, den TSV Schott Mainz – und loste ihm den VfB Baumholder zu. Der Vorjahressieger FK Pirmasens, der am vergangenen Wochenende in der ersten DFB-Pokal-Runde den Bundesligisten Hamburger SV am Rande einer Niederlage hatte (1:2), trifft auf Verbandsligist TB Jahn Zeiskam. In einem Oberliga-Duell gefordert ist der VfR Wormatia Worms, der beim SC Idar-Oberstein antreten muss. Eine weite Anreise, dafür aber das klassentiefste Team, bescherte Simone Anton Neu-Oberligist TSV Gau-Odernheim, der zum SV Buhlenberg (A-Klasse) reist. Der SVW Mainz empfängt die SG Hüffelsheim.