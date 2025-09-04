Pokal: Wormatia kämpft sich ins Achtelfinale

Nochmal gut gegangen: Die Wormatia-Fußballer verspielen im Verbandspokal in Idar-Oberstein beinahe eine 4:1-Führung, schaffen aber dennoch den Sprung ins Achtelfinale. Hier in der Jubeltraube obenauf: Mittelfeldspieler Laurenz Graf. Archivfoto: Dirigo/pakalski-press

Idar-Oberstein. Pokalkrimi am Mittwochabend in Idar-Oberstein. Und der VfR Wormatia Worms mittendrin. Hatte die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou nach einer knappen halben Stunde und einer scheinbar komfortablen 4:1-Führung alles im Griff, stand es bereits zur Pause nur noch 4:3 aus Wormser Sicht. Und: Der Ausgleich des SC Idar-Oberstein in der Nachspielzeit wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt. Nach 45 weiteren umkämpften Minuten inklusive einer siebenminütigen Nachspielzeit jubelten die Wormser Gäste über einen knappen 4:3-Erfolg. Das Ddaou-Team hatte sich sprichwörtlich ins Achtelfinale des Verbandspokals gekämpft.

Vor der Halbzeitpause verliert der VfR den Faden

„Das Spiel war Wahnsinn“, sagte Wormatia-Kapitän Altin Vrella rückblickend, „eine absolute Pokalgeschichte.“ Mit zunächst spielerischer Klasse (Anouar Ddaou: „Wir haben uns das Leben nach einer hervorragenden Anfangsphase selbst schwer gemacht“), dann 15 Minuten „Chaos“ und einer kämpferischen Leistung im zweiten Durchgang, setzten sich die Wormser, die den Ligavergleich jüngst deutliche weniger spektakulär für sich entschieden hatten (2:0), doch noch im Hans-Dieter Krieger-Stadion durch. „Wirklich erklären kann ich mir den Spielverlauf nicht“, sagte Vrella nach dem wilden Schlagabtausch. „Höchstens, dass wir zu früh, zu wenig gemacht haben. Aber das darf uns natürlich nicht passieren.“ Denn trotz vier schöner Tore nach gerade mal 33 Minuten, die Worms’ Trainer Ddaou als „eins schöner als das andere“ titulierte, fingen sich die Wormser eben auch drei Gegentreffer vor dem Halbzeitpfiff. Altin Vrella sagt: „Jedes Tor irgendwie unglücklich, abgefälscht“. Das Besondere an den drei SC-Treffern: alle drei erzielte Angreifer Florian Zimmer. „Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, wie er drei Buden machen konnte, obwohl ich doch immer bei ihm war“, konnte Vrella Zimmers Performance im Nachgang schon wieder mit etwas Humor nehmen und erklärt: „Er hat einfach einen brutalen Torriecher.“ Dass seinem direkten Gegenspieler drei Tore gelangen, das gab er offen zu, wurmte den Abwehrchef dennoch.