Pokal: Wormatia kämpft sich ins Achtelfinale

Idar-Oberstein. Pokalkrimi am Mittwochabend in Idar-Oberstein. Und der VfR Wormatia Worms mittendrin. Hatte die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou nach einer knappen halben Stunde und einer scheinbar komfortablen 4:1-Führung alles im Griff, stand es bereits zur Pause nur noch 4:3 aus Wormser Sicht. Und: Der Ausgleich des SC Idar-Oberstein in der Nachspielzeit wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt. Nach 45 weiteren umkämpften Minuten inklusive einer siebenminütigen Nachspielzeit jubelten die Wormser Gäste über einen knappen 4:3-Erfolg. Das Ddaou-Team hatte sich sprichwörtlich ins Achtelfinale des Verbandspokals gekämpft.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Das Spiel war Wahnsinn“, sagte Wormatia-Kapitän Altin Vrella rückblickend, „eine absolute Pokalgeschichte.“ Mit zunächst spielerischer Klasse (Anouar Ddaou: „Wir haben uns das Leben nach einer hervorragenden Anfangsphase selbst schwer gemacht“), dann 15 Minuten „Chaos“ und einer kämpferischen Leistung im zweiten Durchgang, setzten sich die Wormser, die den Ligavergleich jüngst deutliche weniger spektakulär für sich entschieden hatten (2:0), doch noch im Hans-Dieter Krieger-Stadion durch. „Wirklich erklären kann ich mir den Spielverlauf nicht“, sagte Vrella nach dem wilden Schlagabtausch. „Höchstens, dass wir zu früh, zu wenig gemacht haben. Aber das darf uns natürlich nicht passieren.“
Denn trotz vier schöner Tore nach gerade mal 33 Minuten, die Worms’ Trainer Ddaou als „eins schöner als das andere“ titulierte, fingen sich die Wormser eben auch drei Gegentreffer vor dem Halbzeitpfiff. Altin Vrella sagt: „Jedes Tor irgendwie unglücklich, abgefälscht“. Das Besondere an den drei SC-Treffern: alle drei erzielte Angreifer Florian Zimmer. „Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, wie er drei Buden machen konnte, obwohl ich doch immer bei ihm war“, konnte Vrella Zimmers Performance im Nachgang schon wieder mit etwas Humor nehmen und erklärt: „Er hat einfach einen brutalen Torriecher.“ Dass seinem direkten Gegenspieler drei Tore gelangen, das gab er offen zu, wurmte den Abwehrchef dennoch.
Ebenso die Tatsache, dass die Wormser einen sicher geglaubten Sieg innerhalb weniger Minuten derart in Gefahr brachten. „Wir haben einen Gegner dominiert und ihm, als er tot war, wieder Puls gegeben“, beschrieb Vrella. „Dann steht da gefühlt das ganze ‘Dorf’ und peitscht die eine Mannschaft nach vorne.“ Die Folge: Im zweiten Durchgang drückten die Gastgeber, und die Wormser konzentrierten sich auf die eigene Defensive. „So wie in Halbzeit eins können wir nicht weitermachen“, hatte Ddaou zu seinen Spielern in der Halbzeitpause gesagt. Seine Forderung: Ruhe bewahren, Fokus auf die eigenen Stärken legen und Stabilität in das eigene Spiel hineinbringen.
Das gelang den Wormsern. Die wenigen gefährlichen Abschlüsse der Gastgeber überstanden Keeper John Dos Santos (Stammtorwart Tobias Edinger fehlte berufsbedingt) und Co. Sie selbst kamen aber auch nur noch selten, wie einmal durch den eingewechselten Niklas Meyer (66., Latte), zu gefährlichen Umschaltaktionen. Angesichts der knappen Führung kein Problem für den VfR.
Für eine kurze Spielunterbrechung sorgten im zweiten Durchgang die beiden Fanlager am Spielfeldrand, die sich zwischenzeitlich verbal so miteinander anlegten, dass die Polizei sich gezwungen sah, Präsenz zu zeigen. Nach wenigen Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden.