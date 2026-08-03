Pokal-Woche beginnt: Das sind die finalen Ansetzungen

Es geht wieder los! – Foto: HFV / Witters

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr FSV Geesthacht - TuS Dassendorf Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - TuRa Harksheide Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - Lemsahler SV Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfL 93 Hamburg - SC Victoria Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSG Bergedorf - SportClub Feine Ukraine Fr., 07.08.26 19:00 Uhr HafenCity FC - TSV Reinbek Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Lauenburger SV - Rahlstedter SC Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - VfL Lohbrügge Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TuS Osdorf - TBS Pinneberg Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Sperber - Meiendorfer SV Fr., 07.08.26 19:15 Uhr SV Billstedt-Horn - TSV Glinde Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - ETSV Hamburg Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SC Hamm - FC Bergedorf 85 Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Hoisbütteler SV - SV Grün-Weiss Eimsbüttel Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Meiendorfer SV - Barsbütteler SV Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Escheburger SV - Concordia Hamburg Fr., 07.08.26 20:00 Uhr BFSV Atlantik 97 - Oststeinbeker SV Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Hansa 11 - SV Este 06/70 Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Ellerau - Hetlinger MTV Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Bergstedt - FC Winterhude Hamburg Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Nordlichter im NSV - HFC Falke Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Friedrichsgabe - USC Paloma Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - Gencler Birligi Elmshorn Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SC Condor Hamburg Fr., 07.08.26 20:30 Uhr SC Nienstedten - TuS Germania Schnelsen

Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Alter Teichweg - Hummelsbütteler SV

Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Barmbek - FC Gregs

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Hamburg - SV K. S. Polonia Hamburg

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Lieth

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Viktoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg

Sa., 08.08.26 13:00 Uhr SC Sternschanze - TSV Buchholz 08

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - Klub Kosova

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Glashütter SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Buxtehuder SV - FC Teutonia 05 Ottensen

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Guinea-Bissau - HT 16

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV DJK Hamburg - SV Groß Borstel

So., 09.08.26 10:00 Uhr Hamburger Gehörlosen SV - Harburger Sportclub

So., 09.08.26 10:30 Uhr Störtebeker SV - SV Curslack-Neuengamme

So., 09.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Altona 93

So., 09.08.26 11:00 Uhr FC Preußen Hamburg - SC Wentorf

So., 09.08.26 11:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf

So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Wilhelmsburg - Harburger Türksport

So., 09.08.26 11:00 Uhr Bostelbeker SV - Harburger TB

So., 09.08.26 11:00 Uhr Rellinger FC - VfL Pinneberg

So., 09.08.26 11:00 Uhr TuS Hemdingen-Bilsen - Kummerfelder SV

So., 09.08.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Sport-Club Eilbek

So., 09.08.26 11:30 Uhr Kickers Halstenbek - TuS Appen

So., 09.08.26 11:30 Uhr FC Veddel United - SVS Mesopotamien Hamburg

So., 09.08.26 12:00 Uhr 1. FC Hellbrook - TSV Sasel

So., 09.08.26 12:30 Uhr TuS Berne - Duvenstedter SV

So., 09.08.26 12:30 Uhr SuS Waldenau - Groß Flottbeker SpVgg

So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Altenwerder - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Lorbeer Rothenburgsort - SV Altengamme

So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Wilhelmsburg - SC Union Altona

So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Dersimspor Hamburg

So., 09.08.26 13:00 Uhr Farmsener TV - TSC Wellingsbüttel

So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Bramfelder SV

So., 09.08.26 13:00 Uhr HH Hurricanes - SC Urania Hamburg

So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV DuWo - Ahrensburger TSV

So., 09.08.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - Niendorfer TSV

So., 09.08.26 13:30 Uhr Moorreger SV - SV Blankenese

So., 09.08.26 13:30 Uhr FTSV Komet Blankenese - Wedeler TSV

So., 09.08.26 13:30 Uhr SV Vorwärts 93 Ost - Juventude do Minho

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FK Nikola Tesla

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Seestermüher Marsch - SC Egenbüttel

So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Einigkeit Wilhelmsburg - TuS Finkenwerder

So., 09.08.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FFC 08 Finkenwerder

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot Weiss Wilhelmsburg - FC Süderelbe

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Teutonia 10 - Moorburger TSV

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Tonndorf-Lohe - SC Schwarzenbek

So., 09.08.26 15:00 Uhr Horner TV Hamburg - Düneberger SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Wandsetal Hamburg - SV Börnsen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Willinghusener SC - FC Voran Ohe

So., 09.08.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Croatia Hamburg

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hamwarde - VSG Stapelfeld

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SV West-Eimsbüttel

So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld - SV Rugenbergen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Roland Wedel - SC Cosmos Wedel

So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Hasloh - TSV Sparrieshoop

So., 09.08.26 15:00 Uhr Tangstedter SV - FC Elmshorn

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Pinneberg - SV Eidelstedt

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hörnerkirchen - Heidgrabener SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Osdorfer Born - TuS Borstel-Hohenraden

So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Haseldorf - SSV Rantzau Barmstedt

So., 09.08.26 15:30 Uhr VSK Blau Weiss Ellas - VfL Hammonia

So., 09.08.26 18:00 Uhr VfL Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85