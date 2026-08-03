Pokal-Woche beginnt: Das sind die finalen Ansetzungen

Mit dem Gastspiel des Eimsbütteler TV bei BLS Hamburg beginnt am Dienstag die 1. Runde im Lotto-Pokal Hamburg. Am Donnerstag folgt Eintracht Norderstedt beim Landesliga-Top-Klub FC Alsterbrüder. Wann und wo gespielt wird, zeigt die aktuelle FuPa-Übersicht.
1. Runde
Di., 04.08.26 20:00 Uhr BLS Hamburg 01 - Eimsbütteler TV
Do., 06.08.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr FSV Geesthacht - TuS Dassendorf
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Alstertal/Langenhorn - TuRa Harksheide
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - Lemsahler SV
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfL 93 Hamburg - SC Victoria
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSG Bergedorf - SportClub Feine Ukraine
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr HafenCity FC - TSV Reinbek
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Lauenburger SV - Rahlstedter SC
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - VfL Lohbrügge
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TuS Osdorf - TBS Pinneberg
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SC Sperber - Meiendorfer SV
Fr., 07.08.26 19:15 Uhr SV Billstedt-Horn - TSV Glinde
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - ETSV Hamburg
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr SC Hamm - FC Bergedorf 85
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Hoisbütteler SV - SV Grün-Weiss Eimsbüttel
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Meiendorfer SV - Barsbütteler SV
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr Escheburger SV - Concordia Hamburg
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr BFSV Atlantik 97 - Oststeinbeker SV
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Hansa 11 - SV Este 06/70
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SC Ellerau - Hetlinger MTV
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Bergstedt - FC Winterhude Hamburg
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Nordlichter im NSV - HFC Falke
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr SV Friedrichsgabe - USC Paloma
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Rissener SV - Gencler Birligi Elmshorn
Fr., 07.08.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SC Condor Hamburg
Fr., 07.08.26 20:30 Uhr SC Nienstedten - TuS Germania Schnelsen
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Alter Teichweg - Hummelsbütteler SV
Sa., 08.08.26 11:00 Uhr SV Barmbek - FC Gregs
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Hamburg - SV K. S. Polonia Hamburg
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr Holsatia Elmshorn im EMTV - SV Lieth
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr FC Viktoria Harburg - FSV Harburg-Rönneburg
Sa., 08.08.26 13:00 Uhr SC Sternschanze - TSV Buchholz 08
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Harburg - Klub Kosova
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Glashütter SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Buxtehuder SV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Guinea-Bissau - HT 16
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV DJK Hamburg - SV Groß Borstel
So., 09.08.26 10:00 Uhr Hamburger Gehörlosen SV - Harburger Sportclub
So., 09.08.26 10:30 Uhr Störtebeker SV - SV Curslack-Neuengamme
So., 09.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Altona 93
So., 09.08.26 11:00 Uhr FC Preußen Hamburg - SC Wentorf
So., 09.08.26 11:00 Uhr SC Europa Hamburg - TuS Aumühle-Wohltorf
So., 09.08.26 11:00 Uhr SV Wilhelmsburg - Harburger Türksport
So., 09.08.26 11:00 Uhr Bostelbeker SV - Harburger TB
So., 09.08.26 11:00 Uhr Rellinger FC - VfL Pinneberg
So., 09.08.26 11:00 Uhr TuS Hemdingen-Bilsen - Kummerfelder SV
So., 09.08.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - Sport-Club Eilbek
So., 09.08.26 11:30 Uhr Kickers Halstenbek - TuS Appen
So., 09.08.26 11:30 Uhr FC Veddel United - SVS Mesopotamien Hamburg
So., 09.08.26 12:00 Uhr 1. FC Hellbrook - TSV Sasel
So., 09.08.26 12:30 Uhr TuS Berne - Duvenstedter SV
So., 09.08.26 12:30 Uhr SuS Waldenau - Groß Flottbeker SpVgg
So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Altenwerder - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 09.08.26 13:00 Uhr FTSV Lorbeer Rothenburgsort - SV Altengamme
So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Wilhelmsburg - SC Union Altona
So., 09.08.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Dersimspor Hamburg
So., 09.08.26 13:00 Uhr Farmsener TV - TSC Wellingsbüttel
So., 09.08.26 13:00 Uhr SV Uhlenhorst-Adler - Bramfelder SV
So., 09.08.26 13:00 Uhr HH Hurricanes - SC Urania Hamburg
So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV DuWo - Ahrensburger TSV
So., 09.08.26 13:00 Uhr TuS Holstein Quickborn - Niendorfer TSV
So., 09.08.26 13:30 Uhr Moorreger SV - SV Blankenese
So., 09.08.26 13:30 Uhr FTSV Komet Blankenese - Wedeler TSV
So., 09.08.26 13:30 Uhr SV Vorwärts 93 Ost - Juventude do Minho
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FK Nikola Tesla
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Seestermüher Marsch - SC Egenbüttel
So., 09.08.26 15:00 Uhr ESV Einigkeit Wilhelmsburg - TuS Finkenwerder
So., 09.08.26 15:00 Uhr Zonguldakspor Hamburg - FFC 08 Finkenwerder
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rot Weiss Wilhelmsburg - FC Süderelbe
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Teutonia 10 - Moorburger TSV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Tonndorf-Lohe - SC Schwarzenbek
So., 09.08.26 15:00 Uhr Horner TV Hamburg - Düneberger SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Wandsetal Hamburg - SV Börnsen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Willinghusener SC - FC Voran Ohe
So., 09.08.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Croatia Hamburg
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hamwarde - VSG Stapelfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Krupunder/Lohkamp - SV West-Eimsbüttel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld - SV Rugenbergen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Roland Wedel - SC Cosmos Wedel
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Hasloh - TSV Sparrieshoop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Tangstedter SV - FC Elmshorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Pinneberg - SV Eidelstedt
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hörnerkirchen - Heidgrabener SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Osdorfer Born - TuS Borstel-Hohenraden
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Haseldorf - SSV Rantzau Barmstedt
So., 09.08.26 15:30 Uhr VSK Blau Weiss Ellas - VfL Hammonia
So., 09.08.26 18:00 Uhr VfL Grünhof-Tesperhude - ASV Bergedorf 85
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Lurup - SV Halstenbek-Rellingen
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