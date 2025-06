Pokal wirbelt Landesliga-Auftakt durcheinander

Die erste Runde des BFV-Verbandspokals wird heuer nicht wie in den Jahren zuvor unter der Woche ausgetragen, sondern ist für Samstag, den 19. Juli terminiert. In den Bezirks-, Landes- und Bayernligen steht an diesem Wochenende der Auftaktspieltag auf dem Programm. Da der Pokal aber laut Verbandsspielordnung Priorität genießt, müssen alle Klubs, die in der ersten Hauptrunde dabei sind, ihre Liga-Auftaktmatches verlegen.

In der Landesliga Mitte hat das zur Folge, dass mindestens drei Partien nicht wie ursprünglich geplant stattfinden werden. Die SpVgg Landshut und der 1. FC Bad Kötzting müssen die 3. Runde der Pokal-Qualifikation, in der die noch im Wettbewerb verbliebenen Landes- und Bayernligisten am ersten Juli-Wochenende die noch freien Plätze für den Verbandspokal ausspielen, nicht bestreiten und haben Freilose erhalten. Somit gehören beide Klubs bereits zum Feld der 64 Mannschaften, die um ein DFB-Pokal-Ticket wetteifern dürfen. Der SV Etzenricht ist als Pokalsieger des Fußballkreis Amberg / Weiden ebenfalls für die Hauptrunde qualifiziert. Hinzu kommen könnte noch der FC Dingolfing, der am 7. Juli gegen den Bayernligisten SV Schalding-Heining um einen Pokal-Platz wetteifert und am 1. Landesliga-Spieltag den FC Kosova Regensburg als Gegner hat.







Die Partien SpVgg Landshut - TSV Seebach, SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Bad Kötzting und SC Luhe-Wildenau - SV Etzenricht müssen also allesamt verlegt werden. Laut BFV-Rahmenterminplan ist der erste offizielle Nachholspieltag der 30. Juli. Die Begeisterung über diesen Entschluss hält sich bei dem einen oder anderen Verein in Grenzen. "Wir sind nicht mehr in den Pokal involviert, müssen durch diese Maßnahme aber eine weitere Englische Woche absolvieren. Sieben Spiele auf 24 Tage zu bestreiten, ist für einen Sechstligisten schon sehr happig und nicht unbedingt nachvollziehbar. Die Regionalligisten fangen komischerweise erste eine Woche später mit dem Ligabetrieb an und haben solche Verlegungsprobleme nicht. Wie in vielen Dingen wird da scheinbar wieder mal mit zweierlei Maß gemessen", klagt Luhe-Wildenaus Teammanager Markus Hofbauer. Die 2. Pokalrunde ist für den 5. August angesetzt. Sollte einer oder mehrere Mitte-Landesligisten in diese einziehen, würde das vier(!) Einsätze unter der Woche in Folge bedeuten.