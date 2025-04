Pokal: Wiltz nach Thriller im Halbfinale!

Im Stade Municipal trafen Union Titus Petingen und der frisch gebackene luxemburgische Meister Differdingen im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Oliveira da Silva die Gäste in der 47.Minute mit 0:1 in Führung. In der 85.' erhöhte ausgerechnet Artur Abreu gegen seinen Ex-Verein auf 0:2 und sicherte Differdingen den Einzug in die Vorschlussrunde.

Lintgens Traum vom ganz großen Coup ist geplatzt. Am Ende war Erstligist Racing schlicht eine Nummer zu groß. Dem Kampf des FC Minerva stand ein vor allem in der 2.Hälfte sehr effizientes Team aus Luxemburg-Stadt gegenüber, das schon vor dem Seitenwechsel die besseren Torchancen für sich verbucht hatte und schließlich durch ein Kopfballtor von N’Goma nach einer tollen Flanke von Mazie mit 0:1 in Führung ging (41.‘). Spätestens als dieser Mazie nach einer Stunde, dieses Mal nach Vorlage von N’Goma, auf 0:2 erhöhte, war klar, wer ins Halbfinale einziehen würde.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Mabella per Kopf (0:3, 75.‘) und wieder der starke Mazie aus kurzer Distanz (0:4, 83.‘) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Die einzige hochkarätige Torchance für Lintgen hatte N’Guessan in der 76.‘. Immerhin kann sich der krasse Außenseiter brüsten, mit rund 600 Zuschauern die meisten Fans aller vier Begegnungen am Mittwochabend empfangen zu haben.

„Lintgen war sehr gut organisiert“

Racing-Trainer Yannick Kakoko am Mikrofon von FuPa-Korrespondent Kevin Harpes: „Unser Plan ist aufgegangen. Wir hatten uns ein sehr, sehr schwieriges Spiel vor allem am Anfang vorgestellt und das ist auch so gekommen, da Lintgen sehr gut organisiert war. Man hat gesehen, weshalb sie aktuell so gut sind. Wir hatten aber von Anfang an auch die richtige Einstellung und deswegen haben wir verdient gewonnen und ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft.“