Pokal: Wenzenbach macht es deutlich – Halbfinale ausgelost

Nichts anbrennen lassen hat der SV Wenzenbach im Viertelfinale des Regensburger Toto-Pokals. Der Tabellenerste der Bezirksliga Süd ließ am Mittwochabend den Kreisligisten TSV Großberg mit 6:1 (2:0) über die Klinge springen. Damit folgt die Brandl-Elf dem TSV Kareth-Lappersdorf und dem SV Donaustauf in die Runde der letzten Vier. Deren Paarungen wurden in der Halbzeitpause ausgelost.

Die Wenzenbacher Mannschaft wurde auf dem heimischem Kunstrasenplatz von Anfang an ihrer Favoritenrolle gerecht. Großberg hielt ordentlich dagegen, sah sich aber nach einer halben Stunde und nach Toren von Kevin Jose Lopez (12.) und Nico Sturm (29./direkter Freistoß) mit 0:2 im Hintertreffen. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert und quasi mit zwei Chancen zwei Tore gemacht“, hob SV-Funktionär Matthias Beier die Effizienz des Teams hervor. Kurz vor der Pause vergaben dann die Gäste eine aussichtsreiche Chance auf den Anschlusstreffer. Vorausgegangen war ein individueller Fehler des Bezirksligisten.









Von dieser Szene offenbar beflügelt, kamen die Bergler Buam druckvoll aus der Kabine. Dennoch legte Wenzenbach das dritte Tor durch Benedikt Frey (60.) nach. Verdient kam Großberg zum 3:1; Andreas Artmann profitierte von einem Torwartfehler (68.). Jetzt schien vielleicht nochmal was zu gehen für den Außenseiter. Doch mit dem 4:1 (Alexander Freitag/78.) war die Messe gelesen. Hintenraus legten die Hausherren noch zwei Tore nach und schraubten so das Ergebnis in die Höhe. Freitag (83.) und Frey (87.) schnürten ihren persönlichen Doppelpack. Von einem „verdienten Sieg gegen einen tapferen Gegner“ sprach Beier. „Wir freuen uns aufs Halbfinale!“





In der Halbzeitpause wurden die Pokalhalbfinals ausgelost. Der TSV Kareth-Lappersdorf genießt gegen den SV Wenzenbach Heimrecht. Außerdem empfängt der SV Donaustauf den Sieger des Duells TSV Beratzhausen gegen SV Breitenbrunn (8. März 2026). Regeltermin fürs Halbfinale ist Ostersamstag, 4. April 2026.