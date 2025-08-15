„Pokal war Pflicht, in Uerdingen folgt die Kür“

Mit einem 7:0-Kantersieg beim Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln sind die Sportfreunde Baumberg in die Pflichtspielsaison 2025/26 überaus erfolgreich gestartet und überzeugten beim Einzug in die zweite Runde des Niederrheinpokals in nahezu allen Bereichen. Fünf Tage später steht zum Oberliga-Auftakt beim neuformierten Regionalliga-Absteiger und Meisterschaftsfavoriten KFC Uerdingen eine hohe Hürde und ein wahrer Knüller auf dem Programm, der viel Spannung und allerhöchste Brisanz verspricht (Freitag, 20 Uhr, Grotenburg-Stadion).

Die Krefelder mühten sich anders als die SFB im eigenen Stadion gegen den Landesligisten SSV Bergisch Born vor mehr als 1000 Besuchern zu einem 1:0-Pokalerfolg, der ein hartes Stück Arbeit war. Doch der Sieg des Favoriten interessiert Baumbergs Cheftrainer Salah El Halimi, der sich nach seinem Urlaub wieder mit auf der Kommandobrücke befindet, sowie seinen Co-Trainer Mohamed Rifi in keiner Weise. „Es wird für beide Teams ein anderes Spiel, weil es äußerst wichtig ist, gut aus den Startlöchern zu kommen. Wir werden uns von der zu erwartenden, großen Kulisse nicht beeindrucken lassen und dem Gastgeber mutig entgegentreten“, betont ein hochmotivierter El Halimi.

Der SFB-Chefcoach ergänzt: „Der KFC hat sich mit neuen Spielern gut aufgestellt, aber unsere Mannschaft ist nach einer optimalen Vorbereitungsphase unter dem neuen Trainerteam bestens gerüstet.“ El Halimi attestiert Rifi, Torwarttrainer Marco Ages und Athletikcoach Sebastian Handke vorzügliche Arbeit: „Die Truppe hat im Kollektiv sehr gut funktioniert, und es ist förmlich spürbar, dass die Jungs hungrig und voller Tatendrang sind.“

Mit der Leistung am vergangenen Sonntag setzten die Sportfreunde schon ein Ausrufezeichen, sodass sie mit großem Selbstvertrauen zum ehemaligen Bundesligisten fahren. „Wir haben in Fischeln gute Lösungen gegen einen kompakten Gegner gefunden, doch auf dem Rasen in der schönen Grotenburg erwartet uns im Abendspiel vor wahrscheinlich 2000 Zuschauern ein anderes Niveau. Wir werden uns nicht verstecken und wollen unbedingt etwas mitnehmen. Aktuell herrscht eine großartige Stimmung, und wir haben ein gutes Gefühl im Team. Den Respekt werden wir spätestens mit dem Anpfiff ablegen“, sagt El Halimi, der eine höchst spannende Partie erwartet und die Chancen auf 50:50 beziffert: „Während der letzten Einheiten wurde der Fokus komplett auf den KFC gerichtet und am nötigen Feinschliff gearbeitet.“

Zum Kapitän wurde abermals „Mister Baumberg“ Louis Klotz ernannt – Ben Harneid ist sein Stellvertreter. Die beiden Führungsspieler befinden sich ebenfalls in einer prächtigen Verfassung und absolvierten die komplette Vorbereitung. „Diesmal blieben wir von Verletzungen verschont, und die Jungs haben auch im Vorfeld fleißig ihre Hausaufgaben gemacht“, so der SFB-Coach. Brisant: Der formstarke und treffsichere Torjäger Robin Schnadt trifft höchstwahrscheinlich im direkten Duell auf seinen einstigen Mitspieler Anthony Oscasindas, der die Baumberger nach seiner Zusage in Richtung Uerdingen verlassen hatte. „Robin hat sein Schussglück wiedergefunden und verfügt somit auch über die wichtige Leichtigkeit“, erläutert El Halimi.

Er hat nach dem Abschlusstraining mit Rifi die Startelf festgelegt. „Die Mannschaft hat zuletzt ein gutes Statement abgeliefert. Der Pokal war Pflicht, und in Uerdingen folgt die Kür. Wir freuen uns auf das Spiel“, betont der Co-Trainer, der die Zusammenarbeit im Trainerteam hervorhebt: „Salah und ich sind seit Jahren befreundet, und wir funken auf einer Wellenlänge.“ Ein gutes Omen: Vor zwei Jahren gewannen die SFB vor 2200 Zuschauern in der Meistersaison beim KFC hochverdient mit 2:1 – eine Wiederholung würde einen perfekten Start in eine diesmal wieder erfolgreiche Saison bedeuten.