Pokal: Wann der KFC Uerdingen den MSV Duisburg empfängt

Dass der Oberligist in dieser Partie sportlich über sich hinauswachsen muss, um eine Chance auf die Sensation und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale zu haben, ist unterdessen schon im Vorfeld klar. Nicht zuletzt nach dem 0:4-Debakel am Wochenende beim VfB Homberg erlebt das neuformierte Team seine erste Krise. Die Chance, sich aus dieser bis zum Pokalspiel herauszuarbeiten, besteht für den KFC noch zwei Mal: Am Samstag empfängt die Mannschaft von Coach Julian Stöhr den Aufsteiger Holzheimer SG, am darauffolgenden Sonntag ist man bei den DJK Adler Frintrop, einem weiteren Neuling, zu Gast.