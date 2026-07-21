Pokal vorbei, Liga beginnt: Vier Partien komplettieren ersten Spieltag

Gegen den TSV 1860 Rosenheim mussten Jacky Muriqi und der FC Ismaning im Toto-Pokal ihre erste Pflichtspielniederlage hinnehmen. Zum Bayernliga-Auftakt gegen Aufsteiger Pfaffenhofen soll nun der erste Sieg gelingen. – Foto: Charly Becherer

Im Fokus stehen die drei Aufsteiger FSV Pfaffenhofen, TSV 1860 Rosenheim und TSV Schwabmünchen. Pfaffenhofen gastiert in Ismaning, Rosenheim empfängt Schalding und Schwabmünchen reist nach Kottern. Komplettiert wird der Spieltag vom Duell zwischen Pipinsried und Heimstetten. Beide Teams gelten bei mehreren Trainerkollegen als Anwärter auf die Spitzenplätze und wollen diesem Anspruch bereits zum Auftakt gerecht werden.

Nach den Toto-Pokal-Partien am Wochenende greifen am heutigen Dienstag auch die letzten acht Mannschaften in die Bayernliga-Süd-Saison ein. Für Pipinsried, Heimstetten, Ismaning, Pfaffenhofen, Rosenheim, Schalding, Kottern und Schwabmünchen beginnt die Spielzeit damit direkt mit einer englischen Woche.

Heute Abend

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Zum Auftakt der neuen Bayernliga-Saison erwartet uns mit dem TSV Schwabmünchen direkt ein spannendes Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Solche Partien sind nie einfach, weil der Gegner mit viel Euphorie und Selbstvertrauen in die Saison startet. Bei uns hat es im Sommer einen kleineren Umbruch im Kader gegeben, deshalb befindet sich die Mannschaft noch in einem Entwicklungsprozess. Das braucht Zeit, aber wir arbeiten intensiv daran und sehen bereits eine sehr positive Entwicklung. Nach der schwierigen vergangenen Saison, in der wir den Klassenerhalt erst über die Relegation sichern konnten, wollen wir in dieser Spielzeit deutlich stabiler auftreten und frühzeitig die Grundlage für eine ruhige Saison legen. Dafür ist ein guter Start natürlich wichtig. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in der ABT-Arena und wollen unseren Zuschauern mit einer engagierten Leistung zeigen, dass wir bereit für diese Saison sind."

Manfred Bock (Sportdirektor TSV Schwabmünchen): "Die Vorbereitung wurde natürlich von der schweren Verletzung unseres Kapitäns Tim Uhde überschattet. Das war für die gesamte Mannschaft ein bitterer Moment, den wir erst einmal verarbeiten mussten. Trotzdem blicken wir dem Auftakt in Kottern optimistisch entgegen. Vor allem die Leistung im Spiel gegen Landsberg am Freitag hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. An diese Leistung wollen wir in Kottern anknüpfen."

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Es ist das erste Saisonspiel, deshalb weiß man natürlich noch nicht genau, wo man steht. Mit Pfaffenhofen wartet zudem ein Aufsteiger auf uns, den wir noch nicht so gut einschätzen können. Es wird definitiv keine einfache Aufgabe. Trotzdem gehen wir optimistisch in die Partie und wollen alles daransetzen, mit einem Sieg zu starten. Gerade das erste Spiel ist wichtig, um Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu sammeln." Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Die Vorfreude auf das erste Bayernliga-Spiel unserer Vereinsgeschichte ist riesig. Mit dem FC Ismaning erwartet uns zum Auftakt ein erfahrener Bayernligist, der über eine klare Spielidee und eingespielte Abläufe verfügt. Uns ist deshalb bewusst, dass direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns wartet. Gleichzeitig wollen wir von Beginn an zeigen, dass wir uns den Aufstieg verdient haben und auch in der Bayernliga bestehen können. Wir erwarten ein intensives und enges Spiel, in dem am Ende Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen könnten. Personal FSV Pfaffenhofen: Verletzungsbedingt fehlen derzeit lediglich Lucas Schweiger und Johannes Birkl. Moritz Leibelt muss aufgrund einer Sperre aus der Vorsaison noch pausieren, zudem steht Kristof Kuchlbauer berufsbedingt nicht zur Verfügung.

Heute, 18:30 Uhr FC Pipinsried Pipinsried SV Heimstetten Heimstetten 18:30 PUSH