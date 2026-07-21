Pokal vorbei, Liga beginnt: Vier Partien komplettieren ersten Spieltag

Nach den Toto-Pokal-Partien am Wochenende greifen am heutigen Dienstag auch die letzten acht Mannschaften in die Bayernliga-Süd-Saison ein. Für Pipinsried, Heimstetten, Ismaning, Pfaffenhofen, Rosenheim, Schalding, Kottern und Schwabmünchen beginnt die Spielzeit damit direkt mit einer englischen Woche.
Im Fokus stehen die drei Aufsteiger FSV Pfaffenhofen, TSV 1860 Rosenheim und TSV Schwabmünchen. Pfaffenhofen gastiert in Ismaning, Rosenheim empfängt Schalding und Schwabmünchen reist nach Kottern. Komplettiert wird der Spieltag vom Duell zwischen Pipinsried und Heimstetten. Beide Teams gelten bei mehreren Trainerkollegen als Anwärter auf die Spitzenplätze und wollen diesem Anspruch bereits zum Auftakt gerecht werden.
Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Zum Auftakt der neuen Bayernliga-Saison erwartet uns mit dem TSV Schwabmünchen direkt ein spannendes Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Solche Partien sind nie einfach, weil der Gegner mit viel Euphorie und Selbstvertrauen in die Saison startet. Bei uns hat es im Sommer einen kleineren Umbruch im Kader gegeben, deshalb befindet sich die Mannschaft noch in einem Entwicklungsprozess. Das braucht Zeit, aber wir arbeiten intensiv daran und sehen bereits eine sehr positive Entwicklung. Nach der schwierigen vergangenen Saison, in der wir den Klassenerhalt erst über die Relegation sichern konnten, wollen wir in dieser Spielzeit deutlich stabiler auftreten und frühzeitig die Grundlage für eine ruhige Saison legen. Dafür ist ein guter Start natürlich wichtig. Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in der ABT-Arena und wollen unseren Zuschauern mit einer engagierten Leistung zeigen, dass wir bereit für diese Saison sind."
Manfred Bock (Sportdirektor TSV Schwabmünchen): "Die Vorbereitung wurde natürlich von der schweren Verletzung unseres Kapitäns Tim Uhde überschattet. Das war für die gesamte Mannschaft ein bitterer Moment, den wir erst einmal verarbeiten mussten. Trotzdem blicken wir dem Auftakt in Kottern optimistisch entgegen. Vor allem die Leistung im Spiel gegen Landsberg am Freitag hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. An diese Leistung wollen wir in Kottern anknüpfen."
Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Es ist das erste Saisonspiel, deshalb weiß man natürlich noch nicht genau, wo man steht. Mit Pfaffenhofen wartet zudem ein Aufsteiger auf uns, den wir noch nicht so gut einschätzen können. Es wird definitiv keine einfache Aufgabe. Trotzdem gehen wir optimistisch in die Partie und wollen alles daransetzen, mit einem Sieg zu starten. Gerade das erste Spiel ist wichtig, um Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu sammeln."
Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Die Vorfreude auf das erste Bayernliga-Spiel unserer Vereinsgeschichte ist riesig. Mit dem FC Ismaning erwartet uns zum Auftakt ein erfahrener Bayernligist, der über eine klare Spielidee und eingespielte Abläufe verfügt. Uns ist deshalb bewusst, dass direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns wartet. Gleichzeitig wollen wir von Beginn an zeigen, dass wir uns den Aufstieg verdient haben und auch in der Bayernliga bestehen können. Wir erwarten ein intensives und enges Spiel, in dem am Ende Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen könnten.
Personal FSV Pfaffenhofen: Verletzungsbedingt fehlen derzeit lediglich Lucas Schweiger und Johannes Birkl. Moritz Leibelt muss aufgrund einer Sperre aus der Vorsaison noch pausieren, zudem steht Kristof Kuchlbauer berufsbedingt nicht zur Verfügung.
Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Fünf intensive Wochen der Vorbereitung liegen hinter uns – jetzt freuen wir uns, dass es endlich wieder um Punkte geht. Wir haben eine größtenteils junge und neu zusammengestellte Mannschaft, die in den vergangenen Wochen sehr gut gearbeitet hat und sich nun in den ersten Pflichtspielen für diesen Einsatz belohnen möchte. Mit dem SV Heimstetten wartet zum Auftakt direkt ein richtiges Brett auf uns. Die Mannschaft hat sich personell noch einmal verstärkt und gehört für mich zu den Topfavoriten der Liga. Wir wissen daher, was auf uns zukommt. Trotzdem wollen wir mutig und mit hoher Intensität auftreten und unsere eigenen Qualitäten auf den Platz bringen."
Personal FC Pipinsried: Personell muss Pipinsried zum Auftakt auf mehrere Akteure verzichten. Valdrin Konjuhi und Jonas Lindner stehen vor Knieoperationen, Dominik Neisser fällt mit einer Schulterverletzung aus. Mario Götzendorfer fehlt wegen einer Blessur am Sprunggelenk, Mhammed Sanawar befindet sich nach Kniebeschwerden noch im Aufbau. Auch Kapitän Benedikt Lobenhofer steht nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht wieder zur Verfügung.
Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Mit Pipinsried wartet direkt ein starker Gegner auf uns, deshalb wollen wir uns zunächst darauf konzentrieren, gut in unser Spiel zu finden und mit viel Energie sowie Aktivität aufzutreten. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten und Freude daran haben, gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Natürlich wollen wir die neue Saison gerne mit drei Punkten beginnen - auch wenn wir wissen, dass uns in Pipinsried direkt eine große Herausforderung erwartet.“
Personal SV Heimstetten: Auch der SV Heimstetten reist personell angeschlagen zum Auftakt nach Pipinsried. Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Vitus Vochatzer, Luka Arslan und Konrad Lieschke fallen sicher aus. Ob Robin Penski rechtzeitig einsatzfähig wird, entscheidet sich kurzfristig.