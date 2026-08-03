Pokal: Vilzing ist gewarnt – Weidens und Lams Gegner sind angeknockt

Hofft auf einen mutigen Pokalauftritt seiner Mannschaft: Michael Riester, Chefanweiser der SpVgg SV Weiden. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Pflichtaufgabe hier, Highlight-Spiele dort: Drei Mannschaften aus der Oberpfalz sind am morgigen Dienstagabend im Bayerischen Toto-Pokal gefordert. Es winkt ein Ticket fürs Achtelfinale. Auf Reisen geht die DJK Vilzing. Ostbayerns bestes Amateurteam will sich gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Landesligisten FC Dingolfing nicht die Butter vom Brot nehmen lassen (Anstoß: 18.30 Uhr). Zeitgleich duelliert sich Dingolfings Ligakollege SpVgg Lam mit dem VfB Eichstätt. Nach der fulminanten Aufholjagd in der ersten Pokalrunde, möchten die gastgebenden „Osserbuam“ gegen den Viertligisten aus dem Altmühltal einen mutigen Auftritt hinlegen. Heimrecht genießt auch die SpVgg SV Weiden. Der Nordoberpfälzer Bayernligist bekommt es ab 19 Uhr mit der klassenhöheren SpVgg Ansbach zu tun. Erst nächste Woche Mittwoch muss der SSV Jahn Regensburg ran. Die Vorberichte:

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SpVgg Ansbach Ansbach 19:00 live PUSH



In Fußball-Deutschland scheiden sich am Pokalwettbewerb oft die Geister. Während manche Vereine die zusätzlichen englischen Wochen eher als lästige Pflichtaufgabe sehen, herrscht am Weidener Wasserwerk eine andere Einstellung. Trainer Michael Riester blickt dem ungleichen Duell mit dem inzwischen etablierten Regionalligisten SpVgg Ansbach voller Vorfreude entgegen. Seine Überlegungen hinsichtlich des BFV-Pokals: „Es gibt unterschiedliche Auffassungen zum Pokalwettbewerb. Während die einen ihn als willkommene Abwechslung zum Ligaalltag sehen und die Gelegenheit nutzen, neue Dinge auszuprobieren, empfinden andere ihn als zusätzliche Belastung und stellen seinen sportlichen Wert in Frage – nicht zuletzt, weil der Weg in den DFB-Pokal nahezu unmöglich erscheint.“ Für sein eigenes Team sieht der Riester das Match jedoch als absolute Positiv-Spritze: „Für uns in Weiden hingegen bietet der Pokalwettbewerb die Chance, gegen einen höherklassigen Gegner befreit aufzuspielen und neues Selbstvertrauen zu sammeln.“



Und frisches Selbstvertrauen können die Nordoberpfälzer derzeit gut gebrauchen. In der Bayernliga Nord stottert der Weidener Motor noch. Aus den ersten drei Saisonspielen sprang lediglich ein magerer Punkt heraus. Gegen den Regionalligisten aus Ansbach, der angesichts von zwei deutlichen Auftaktniederlagen ebenfalls einen schlechten Saisonstart erwischt hat, will die SpVgg SV ihre Mini-Chance nutzen. Michael Riester gibt sich kämpferisch und verspricht den Fans einen Pokalfight: „Uns ist bewusst, dass wir als Außenseiter in die Begegnung gehen, dennoch werden wir alles daran setzen, dem Favoriten ein Bein zu stellen und für eine Überraschung zu sorgen.“ Rechtzeitig zum Highlight-Spiel hellt sich das Lazarett bei den Gastgebern auf. Die zuletzt schmerzlich vermissten Patryk Bytomski und Paul Gebhardt kehren nach ihren Sperren zurück in den Kader. Bei Jahi Sylejmani zieht die Ampelkarte aus dem Erstrunden-Erfolg in Ammerthal keine Sperre nach sich, weshalb er am Dienstagabend spielberechtigt ist. Allerdings stehen Martin Ruda und Niklas Lang verletzungsbedingt weiterhin nicht zur Verfügung. Ruda absolviert nach seiner Knöchelverletzung immerhin wieder erste leichte Laufeinheiten.





Morgen, 18:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing DJK Vilzing DJK Vilzing 18:30 live PUSH



Am angesprochenen Selbstvertrauen dürfte es den Akteuren der DJK Vilzing nicht mangeln. Mit Siegen gegen Nürnberg II (3:1) und in Eltersdorf (1:0) erwischte die Kirschbaum-Truppe einen top Saisonstart in der Regionalliga Bayern. Als turmhoher Favorit reisen Grauschopf, Goß & Co. am Dienstag zum FC Dingolfing. Aber Achtung: Die BWM-Städter zählen in der Landesliga Mitte zu den Titelkandidaten und starteten ebenfalls erfolgreich in die Spielzeit. Dementsprechend erwartet DJK-Coach Thorsten Kirschbaum eine Aufgabe, die nicht mal eben so im Vorbeigehen zu bewältigen ist: „Wir treffen auf einen Landesligisten, der gut in die Saison gestartet ist und im Pokal Hankofen besiegt hat. Wir stellen uns darauf ein, dass sie alles in die Waagschale werfen werden“, warnt Kirschbaum. Entsprechend sieht die Forderung des ehemaligen Profikeepers aus: „Wir brauchen eine konzentrierte Leistung. Wenn wir das schaffen und wenn wir die Leidenschaft aus den letzten Spielen auch diesmal an den Tag legen, bin ich davon überzeugt, dass wir weiterkommen. Aber das gilt es zu bringen, um aus dem Spiel keinen Pokalfight werden zu lassen.“ Personell steht dem Vilzinger Trainerteam der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung. Heißt: Erneut werden Markus Ziereis, Benedikt Fischer und Simon Sedlaczek nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.



Eine besondere Note hat das Match für den Dingolfinger Übungsleiter Thomas Seidl. Dieser fungierte in der Vergangenheit mehrere Jahre als Co-Trainer in Vilzing. „Nach dem tollen Heimerfolg gegen Hankofen bekommen wir es mit einem echten Hochkaräter des bayerischen Amateurfußballs zu tun. Die DJK Vilzing ist mittlerweile eine gestandene Regionalliga-Mannschaft, die mit hervorragenden Fußballern gespickt ist. Für uns ist diese Partie ein schönes Zuckerl, das sich die Jungs verdient haben. Wir wollen versuchen, mit Leidenschaft und Disziplin ordentlich dagegenzuhalten und ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen“, gibt Seidl die Marschroute vor. Der Trainer der Gastgeber stellt in Sachen Startformation ein gewisse Rotation gegenüber den letzten Ligaauftritten in Aussicht.











Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam VfB Eichstätt Eichstätt 18:30 live PUSH



Für bayernweite Aufmerksamkeit sorgte die SpVgg Lam im Rahmen der ersten Pokalrunde. Im schwäbischen Bobingen legten die „Osserbuam“ eine fulminante Aufholjagd hin, machten aus einem 0:4-Rückstand einen 5:4-Sieg. Als Lohn wartet auf den Landesligisten nun eine Partie gegen einen Viertligisten. Am Fuße des Ossers schaut die VfB Eichstätt vorbei. Die Altmühlstädter spielen die zweite Regionalliga-Saison nach dem Wiederaufstieg und wurden in der Vorsaison starker Siebter. Zu Beginn der neuen Spielzeit konnte die Mannschaft vom neuen Trainer Steffen Israel allerdings noch nicht überzeugen. Durch eine 1:5-Pleite in Buchbach hat man die Rote Laterne übernommen – gemeinsam übrigens mit der SpVgg Ansbach.



„Wir freuen uns auf das Pokal-Heimspiel! Mit Eichstätt erwartet uns eine attraktive, aber natürlich auch extrem schwere Aufgabe. Trotzdem möchten wir ein ekliger Gegner sein und es dem Favoriten so schwer wie möglich machen!“, lautet im Vorfeld das Statement von Lam-Coach Lorenz Kowalski. Dessen Schützlinge wollen den Schwung aus dem jüngsten 4:0-Heimsieg gegen Türk Gücü Straubing ins Spiel transportieren. Neben Dauerpatient Moritz Mühlbauer fehlen Daniel Lohberger und Lukas Kronfeldner. Die beiden Youngsters sind privat verhindert. Erfreulich: Lams Co-Spielertrainer und Torjäger Christian Mühlbauer stand am Wochenende erstmals wieder in der Startelf. Der Linksfuß scheint seine langwierigen Achillessehnen-Probleme allmählich ausgemerzt zu haben.