Pokalschreck Lintgen versucht sich nun gegen den Pokalsieger von 2019 und 2022 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Pokal: Viertligist Lintgen fordert Racing heraus Topspiel F91 – Strassen, Differdingen und Niederkorn auswärts gefordert

Hat Lintgen sogar das Potenzial, ein neues, noch „extremeres“ Mersch zu werden, welches vor zwei Jahren als Zweitligist ins Pokalfinale stürmte? Unterstützung von Seiten des benachbarten FC Marisca wird man im Viertelfinale auf jeden Fall bekommen. Erstmals bekommt es der Verein aus der 2.Division, der seit Samstag als Aufsteiger feststeht, im laufenden Pokalwettbewerb aber mit einem Gegner aus der BGL Ligue zu tun. Neben Ligarivale Böwingen schaltete man bisher einen Zweitligisten und zwei Drittligisten aus. Doch eigentlich erwischt man Racing zur Unzeit, hat der Fusionsverein doch eine kleine Durststrecke überwunden und überzeugte zuletzt mit guten Leistungen und Ergebnissen. „Es wurden ein paar Dinge probiert, weil wir auch ein paar Gesperrte am Mittwoch haben“ ließ Minerva-Coach Olivier Lickes am Samstag zum Heimsieg gegen Reisdorf im Video-Interview durchblicken. Am Einsatz wird es am Mittwochabend auf jeden Fall nicht liegen, zu verlieren hat Lintgen einmal mehr nichts.