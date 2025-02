Pokal-Viertelfinale: Fürther Derby der Ungeschlagenen

Wer behält die Oberhand im Fürther Derby? Jusef Nerabi (rechts) mit seinem FC oder Björn Kabel mit dem SV? Foto: Sascha Lotz

Fürth. Spannender kann ein Fußballjahr nicht beginnen. Zumindest nicht für den FC Fürth und den SV Fürth. Gleich im ersten Pflichtspiel 2025 kommt es am Mittwoch, 19 Uhr, zum großen, traditionsreichen Aufeinandertreffen beider Clubs aus der Odenwälder Gemeinde, und es geht um nicht weniger als den Einzug ins Halbfinale des Kreispokals Bergstraße. 600 bis 800 Zuschauer werden laut des gastgebenden FC am Sportplatz an der Schulstraße erwartet – und wer nicht vor Ort sein kann, kann sich die Partie live und in voller Länge bei Echo Online anschauen – kommentiert von Sportreporter Eric Hartmann und DAZN-Experte Seb Kneißl.

„Wir hoffen auf ein Fußballfest. Bis dahin ist es definitiv das Spiel der Saison", sagt FC-Trainer Ralf Ripperger, der zudem seine Fürther Derby-Premiere feiert. Und der genau in diesem Spiel seine erste Pflichtspielniederlage als Coach der „Roten" natürlich verhindern möchte. In der Kreisoberliga Bergstraße überragt der FC in dieser Saison alles, hat alle 18 Spiele gewonnen und steht zwölf Spieltage vor Schluss praktisch als Aufsteiger in die Gruppenliga Darmstadt fest. „Uns war vor der Saison schon klar, dass wir eine gute Mannschaft haben. Trotzdem ist so eine Serie eigentlich nicht vorstellbar, doch die Jungs haben sich das verdient - weil sie bei den engen Spielen immer an die Grenze gehen konnten", so Ripperger.

Gar stärker als den Gruppenligisten SV Fürth schätzt Ripperger seine Überflieger-Elf allerdings nicht ein. „Der Kader des SV hat eine große Qualität, dementsprechend treten wir mit großem Respekt an." Nahezu identisch spricht SV-Trainer Jochen Ingelmann über die personelle Besetzung des FC. „Dieser Kader hat mit Kreisoberliga überhaupt nichts zu tun. Sie haben unglaublich viel Qualität auf jeder Position und Kicker in ihren Reihen, die ein Spiel jederzeit im Alleingang entscheiden können." Damit meint Ingelmann unter anderem FC-Toptorjäger Andreas Adamek, der in der Liga bereits 29 Mal getroffen hat und dem die Torjäger-Kanone wohl nicht mehr zu nehmen ist.