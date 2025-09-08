Pokal-Viertelfinale: Es kommt zum Straubinger Derby

Unter anderem kommt es zum Straubinger Stadtderby zwischen dem FSV VfB und dem SV Türk Gücü. "Dieses Duell hat immer seinen Reiz und wir freuen uns darauf. Wir wollen eine Runde weiterkommen, auch wenn uns unser Stadtrivale bestimmt nichts schenken wird", sagt TG-Manager Onur Örs. Titelverteidiger TSV Karpfham hatte vermeintliches Losglück, denn für Demuth, Dandl und Kameraden gibt es keinen höherklassigen Gegner, stattdessen geht es zum Kreisklassisten SG Breitenberg / Sonnen, der allerdings in der Gruppe Passau / Freyung noch ungeschlagen ist und nach sieben Spieltagen ein sagenhaftes Torverhältnis von 36:8 aufweist. "Eine gefährliche Aufgabe, die wir aber meistern wollen", lautet die Marschroute des Favoriten.







Hohen Besuch erwartet der SV Haibach, der Bezirksliga-Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden zu Gast hat. "Es ist immer schön, sich gegen solche starken Teams messen zu dürfen - noch dazu unter Flutlicht. Wir wollen uns teuer verkaufen und es dem Landesliga-Aspiranten so schwer wie möglich machen. Vor ein paar Jahren haben wir noch gegen die dritte Mannschaft von Ruhmannsfelden um Punkte und Tore gekämpft", verrät Haibachs Übungsleiter Markus Rainer. Erst am 17. September entscheidet sich, gegen wem die SpVgg GW Deggendorf ran muss, denn erst dann wird das noch ausstehende Achtelfinal-Match zwischen dem SV Röhrnbach und dem SV Hutthurm ausgetragen. Gewinnt "Huading", dann haben die Grün-Weißen Heimrecht, ansonsten müssen Garhammer, Groll & Co. ihre Koffer packen und beim Kreisligisten ran. "Ein Heimspiel wäre uns natürlich lieber", lässt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer wissen.