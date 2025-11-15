Pokal-Viertelfinale: Energie Cottbus, Eintracht und Krieschow siegen

Das Viertelfinale im Landespokal Brandenburg wurde am heutigen Samstag ausgetragen. Dabei landeten der Drittligist FC Energie Cottbus sowie die Oberligisten RSV Eintracht 1949 und VfB Krieschow Siege. Hier sind alle Spiele mit den aktuellen Terminen zu sehen:
VfB Hohenleipisch 1912 – VfB 1921 Krieschow 1:3
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 571
Tore: 0:1 Andy Hebler (41. Foulelfmeter), 1:1 Felix Kniesche (46.), 1:2 Andy Hebler (67. Foulelfmeter), 1:3 Andy Hebler (90.+3 Foulelfmeter)
SV Babelsberg 03 – FC Energie Cottbus 2:4
Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg)
Tore: 0:1 Can-Yahya Moustfa (1.), 1:1 Maurice Covic (11.), 1:2 Dominik Pelivan (39.), 2:2 George Didoss (52.), 2:3 Tolcay Cigerci (76.), 2:4 Moritz Hannemann (90.+3)
Oranienburger FC Eintracht 1901 – RSV Eintracht 1949 0:2
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt)
Tore: 0:1 Till Plumpe (50.), 0:2 Louis Samson (53.)
SV Victoria Seelow – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow -> Das Spiel ist noch nicht beendet
Schiedsrichter: Tobias Collin
+++
SV Victoria Seelow – Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Roman Brand - Zuschauer: 177
Tore: 0:1 Kaloyan Atanasov (3.), 1:1 Paul Bechmann (76.), 2:1 Lennard Flaig (109. Foulelfmeter)
---
1. FC Guben – VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.
Schiedsrichter: Justin Zech (Spremberg) - Zuschauer: 289
Tore: 0:1 Andy Hebler (43.), 1:1 Janne Laugks (83.), 1:2 Tobias Gerstmann (105.+2), 1:3 Aaron Stephan (120.+2)
Gelb-Rot: Danny Vu Tuan (47./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Lucas Eduardo Da Silva (77./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Chris Hetzel (112./1. FC Guben)
---
FSV Optik Rathenow – RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.
Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin) - Zuschauer: 189
Tore: 1:0 Salih Aktürk (12. Foulelfmeter), 1:1 Luca Krüsemann (60.), 2:2 Gia Huy Phong (121. i.E.), 3:3 Finn Hinze (121. i.E.), 4:3 Jakob Reichenbach (121. i.E.), 1:2 Arthur Ekallé (121. i.E.), 2:3 Matthias Steinborn (121. i.E.), 4:4 Fabian Seeger (121. i.E.), 4:5 Lukas Dirk-Andre Sommer (121. i.E.)
SG Union 1919 Klosterfelde – SV Babelsberg 03 0:4
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 680
Tore: 0:1 Niklas Kastenhofer (2.), 0:2 Samir Werbelow (7.), 0:3 Jannis Lang (57.), 0:4 George Didoss (59.)
Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV 63 Luckenwalde 3:1
Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Kwasi Boateng (31.), 1:1 Tim Luis Maciejewski (41.), 2:1 Abdul-Hamid Saadaev (45.), 3:1 Abdul-Hamid Saadaev (85.)
VfL Nauen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Schiedsrichter: Philip Kublank
Tore: 0:1 Marvin Westenberger (7.), 0:2 David Nieland (27.), 0:3 David Nieland (41.), 0:4 David Nieland (50.), 0:5 Paul Sliwa (54.), 0:6 Christopher Evans (57.), 0:7 David Nieland (64.), 0:8 Christopher Evans (77.), 0:9 Dustin Kögler (86.)
Rot: Tom Marzoll (25./VfL Nauen/)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Schiedsrichter: Michael Nickusch
Tor: 0:1 Florian Vogt (80.)
Gelb-Rot: Theo Hahn (90./FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03/)
FC Strausberg – FC Energie Cottbus 0:5
Tore: 0:1 Finn Heidrich (13.), 0:2 Janis Juckel (24.), 0:3 Finn Heidrich (28.), 0:4 Can-Yahya Moustfa (41.), 0:5 Roger Sobotta (81. Eigentor)