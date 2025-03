Pokal: Viertelfinal-Kracher zwischen FC Bierstadt und SV Wiesbaden

Wiesbaden. Der Wiesbadener Kreispokal geht in die heiße Phase! Im Viertelfinale kommt es am Donnerstagabend ab 20 Uhr zum Duell zwischen dem FC 1934 Bierstadt und dem SV Wiesbaden 1899. Während die Hausherren als amtierender Pokalsieger von der Titelverteidigung träumen, will der klassenhöhere Verbandsligist seiner Favoritenrolle gerecht werden.

In der vergangenen Spielzeit standen sich beide Teams noch als Konkurrenten in der Gruppenliga gegenüber. Doch als Meister ist der SVW bekanntlich in die Verbandsliga aufgestiegen und spielt dort eine gute Saison. In der vergangenen Gruppenliga-Runde entschied jeweils das Heimteam die Partie für sich. Auch in dieser Saison standen sich die beiden Teams bereits dreimal gegenüber – allerdings zweimal in der Halle und einmal in einem Testspiel. Das Aufeinandertreffen am Donnerstagabend hat folglich einen anderen Charakter.