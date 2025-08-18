Pokal: VfB Krieschow setzt sich nach zwischenzeitlicher Zitterphase mi

Oberligist VfB Krieschow hat die Hürde im Landespokal beim Landesklassisten Blau-Weiß Briesen/Mark genommen und mit 5:2 (2:0) gewonnen. Nach einer klaren Pausenführung geriet der Favorit im zweiten Durchgang allerdings kurz ins Straucheln, ehe er mit einem starken Schlussspurt doch noch deutlich in die nächste Runde einzog.

Der VfB startete konzentriert und zeigte sofort seine Offensivstärke. Bereits in der 4. Minute brachte Torjäger Andy Hebler seine Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 20 Metern in Führung. Nur neun Minuten später legten die Gäste nach: Nach einem Kopfball Heblers an den Innenpfosten stand Neuzugang Aaron Stephan goldrichtig und schob zum 0:2 ein – sein erstes Pflichtspieltor im VfB-Trikot. In dieser Phase deutete vieles auf einen ungefährdeten Erfolg hin.

Gastgeber gleichen überraschend aus

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch zunächst. Die Krieschower Defensive wirkte unaufmerksam und unsortiert. Briesen nutzte die Nachlässigkeiten eiskalt: Zunächst traf Lähne in der 48. Minute per Freistoß zum 1:2, nur fünf Minuten später stellte Zieniewicz nach einem Konter sogar auf 2:2. Das Landesklassenteam witterte seine Chance und brachte den Favoriten damit in Bedrängnis.

Einwechslungen sorgen für die Wende

VfB-Trainerteam musste reagieren: In Vertretung des verhinderten Cheftrainers Robert Koch übernahm Philipp Knapczyk an der Seitenlinie die Verantwortung und stellte die Mannschaft taktisch um. Zudem kamen mit Paul Pahlow und Kamil Antosiak frische Kräfte ins Mittelfeld. Die Wechsel erwiesen sich als entscheidend. Pahlow brachte sein Team in der 70. Minute mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern wieder in Führung.

Nur zwei Minuten später machte Neuzugang Steve Zizka den Doppelschlag perfekt: Nach feinem Zuspiel setzte er sich gegen den Briesener Keeper durch und erhöhte auf 2:4. In der Schlussphase hätte Antosiak sogar noch nachlegen können, scheiterte jedoch am Pfosten. Den Endstand besorgte schließlich Michalski (80.), der eine Hereingabe von Freigang über die Linie drückte.

Am Ende ein standesgemäßer Erfolg

Nach einer kurzen Phase der Unsicherheit fand der Oberligist rechtzeitig zurück ins Spiel und siegte am Ende klar mit 5:2. Damit verhinderte der VfB eine mögliche Blamage und löste das Ticket für die nächste Pokalrunde.

Briesen konnte trotz des Ausscheidens einige positive Eindrücke hinterlassen: Der Landesklassist zeigte Moral, nutzte die Schwächen des Favoriten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit konsequent und darf sich für eine couragierte Leistung gegen den drei Klassen höher spielenden Gegner Anerkennung sichern.

Tore: 0:1 Hebler (4.), 0:2 Stephan (13.), 1:2 Lähne (48.), 2:2 Zieniewicz (53.), 2:3 Pahlow (70.), 2:4 Zizka (72.), 2:5 Michalski (80.)

Schiedsrichter: Maurice Schmidt (Ahrensfelde)

Zuschauer: 106