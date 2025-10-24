Pokal: VfB Hilden träumt vom Halbfinale gegen den Wuppertaler SV

Unter der Aufsicht von Wolfgang Jades, Vorsitzender des FVN-Verbandsfußballausschusses, griff Armin Reutershahn in die Lostrommel. Der gebürtige Duisburger war in seiner Karriere vor allem als Co-Trainer tätig – unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und beim Hamburger SV. Nun bescherte die „Losfee“ dem VfB 03 keine überaus attraktive Aufgabe – aber eine machbare. Denn die Hildener treffen auf den Oberliga-Rivalen St. Tönis, der aktuell mit einem Punkt weniger auf Rang 13 steht, während das Team von Tim Schneider im Moment Rang acht behauptet. In der Meisterschaft kämpfen die Kontrahenten erstmals am 14. Dezember und damit am letzten Spieltag der Hinrunde gegeneinander. In der vergangenen Saison feierten die Hildener einen 3:2-Heimsieg und holten auswärts ein 1:1-Remis. Auch in der aktuellen Spielzeit dürften sich die beiden Mannschaften im direkten Duell auf Augenhöhe bewegen.

Das Pokal-Viertelfinale ist für Mittwoch, 19. November, angesetzt. Heimrecht hat St. Tönis, der Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Die Zuschauer können sich auf eine spannende Begegnung freuen, denn der Sieger darf auf ein Halbfinale (geplanter Termin 24. März 2026) gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV hoffen. Der WSV, der aktuell Tabellenplatz elf belegt, geht als Favorit in die Partie beim Oberligisten FC Büderich (7.).

Regionalligist 1. FC Bocholt spielt im November gegen den Gewinner des Viertelfinales VfB Homberg (Oberliga)/Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga), Oberligist SV Sonsbeck empfängt den Drittligisten MSV Duisburg.