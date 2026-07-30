Pokal-Überraschungen bleiben am Dienstag aus – Gilching und Penzberg souverän

Diszipliniert verteidigt haben die Pentenrieder Fußballer um Tibor Dörmer (r.), am Ende hatten Marvin Vidal und die favorisierten Gilchinger mit 3:0 aber klar die Nase vorn. – Foto: Andrea Jaksch

Eine starke Defensivleistung war zu wenig, um für eine Pokalüberraschung zu sorgen. „Wir haben uns aber gut verkauft“, befand Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke nach dem Aus gegen den klar favorisierten Bezirksligisten aus der Nachbarschaft. Der Zweiklassenunterschied war aus seiner Sicht kaum zu sehen. Für die Gäste war es aber auch nicht einfach, auf dem an vielen Stellen verbrannten und unebenen Rasen am Römerfeld ihre Überlegenheit auszuspielen. Auch weil die Würmtaler sehr diszipliniert verteidigten.

Dazu kam einmal mehr die fehlende Entschlossenheit im Abschluss bei Gilching. Zu allem Überfluss vergab Louis Fleddermann nach rund 20 Minuten eine Riesenchance kläglich. „Wir hätten zur Pause 3:0 führen müssen“, sagte Co-Trainer Tobias Hänschke, der den erkrankten Christian Rodenwald als Chef an der Seitenlinie vertrat. Erst in der 35. Minute erlöste Ben Bauer den Favoriten. Er musste nach einem langen Ball und einem Patzer von Pentenrieds Torwart Raphael Apostoli die Kugel nur noch ins leere Tor schießen. Direkt nach der Pause erhöhte Stürmer Jomarcio Augusto (musste kurz danach angeschlagen ausgewechselt werden) nach einem Steilpass auf 2:0. „Ganz ungünstiger Zeitpunkt“, haderte Suchanke. Sein Team wurde danach mutiger, mehr als ein Lattenfreistoß von Björn Papelitzky sprang aber nicht an gefährlichen Abschlüssen heraus.

In der Nachspielzeit verwandelte der als Feldspieler eingewechselte Stammtorwart Michael Loroff noch einen berechtigten Foulelfmeter zum 3:0 für die Gäste, die damit als Sieger ihres Vorrundenturniers im Halbfinale der Zugspitz-Gruppe Nord stehen. Dort treffen sie mit dem FC Emmering oder dem 1. SC Gröbenzell (Spiel zu Redaktionsschluss noch nicht beendet) erneut auf einen Kreisklassisten.

FSV Höhenrain – 1. FC Penzberg⇥0:2 (0:0) Tore: 0:1 Kocyigit (61.), 0:2 Ersoy (66.) – Bes. Vorkommnis: FSV-Torwart Guido Reiter pariert Handelfmeter (53.).

60 Minuten lang schnupperte der Kreisklassist aus Höhenrain am Dienstag in der dritten Runde an der ganz großen Pokalüberraschung. „Wir haben uns gut verkauft“, betonte FSV-Trainer Christian Sedlmeier. Der Außenseiter hatte sogar die erste Chance, Adrian Lech schoss knapp vorbei (5.). Danach erspielte sich der Bezirksliga-Topfavorit aus Penzberg, der im Vergleich zum 7:0-Sieg zum Ligastart seine Startelf auf vier Positionen geändert hatte, das erwartete Übergewicht, doch FSV-Keeper Guido Reiter ließ in der ersten Halbzeit keinen Gegentreffer zu. „Das 0:0 zur Pause war schon ein bisschen glück㈠lich“, gab Sedlmeier zu.

Nach dem Seitenwechsel parierte Reiter gar einen Strafstoß. Umso bitterer war es, dass der Höhenrainer Schlussmann acht Minuten danach einen Freistoß unglücklich nach vorne abprallen ließ. Aus abseitsverdächtiger Position traf Fatih Kocyigit zur Gäste-Führung (61.). Als der frühere Gilchinger Murat Ersoy fünf Minuten später abgefälscht auch noch auf 2:0 stellte, war die Pokalpartie entschieden. „Wir können aus diesem Spiel aber viel Positives mitnehmen. Und wir haben uns nicht abschießen lassen, das war wichtig“, resümierte Sedlmeier. Höhenrains beste Chance in der zweiten Halbzeit vergab Youngster Martin Rieger kurz vor dem Ende.