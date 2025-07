Pokal: TSV Mommenheim dreht 0:2-Rückstand, enges Derby in Mombach

Mainz-Bingen. Arm an Überraschungen: So präsentierte sich die erste Verbandspokalrunde aus Sicht der Teams aus dem Mainzer Raum. Dazu gab es einen Spielabbruch wegen eines Gewitters beim Prestigefight zwischen den A-Klassen-Kickern des TSV Wackernheim und dem klassenhöheren VfL Fontana Finthen. Nachholtermin: Dienstag, 19.30 Uhr. Gleich ganz abgesagt wurde das Abendspiel zwischen den Bezirksliga-Rivalen TSV Zornheim und FSV Saulheim, die ihr Nachholspiel am darauf folgenden Mittwoch um 19.30 Uhr bestritten.