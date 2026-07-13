Pokal-Traumlos Aachen und Testspiel-Kracher gegen den 1. FC Köln Der Bezirksligist Rheinsüd Köln startet über die Fair-Play-Wertung in eine Highlight-Vorbereitung. von red · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser

Erst der 1. FC Köln, dann Alemannia Aachen im Pokal: Die Vorbereitung des FC Rheinsüd Köln kann sich sehen lassen! – Foto: Linus Noah Krieger

Was für eine Woche beim FC Rheinsüd Köln! Erst beschert die Auslosung am 8. Juli dem Bezirksligisten mit dem Drittligisten Alemannia Aachen ein absolutes Pokal-Traumlos, dann wartet am kommenden Samstag bereits der nächste Kracher. Im Kölner Südstadion bittet der Bundesligist 1. FC Köln zum Vorbereitungstest. Dass die Mannschaft überhaupt auf der großen Verbandsebene mitmischen darf, verdankt sie einem Umweg – und leitet damit eine Vorbereitung der Extraklasse ein.

Fair-Play-Wertung machts möglich Rein sportlich war der Zug für den FC Rheinsüd Köln im Pokal auf Verbandsebene eigentlich schon längst abgefahren. Im Kreispokal flogen die Kölner bereits im Achtelfinale gegen den TSV Weiss aus dem Wettbewerb. Dass der Klub bei der Ziehung am 8. Juli dennoch im Lostopf lag und als einer von drei Drittligisten ausgerechnet Traditionsverein Alemannia Aachen zog, verdanken sie ihrer vorbildlichen Disziplin: Der Einzug glückte nachträglich über die Fair-Play-Wertung des Verbandes. „Wir sind natürlich super froh, Aachen im Pokal zu bekommen. Das ist als Bezirksligist irgendwo das absolute Traumlos, das man sich nur wünschen kann. Ein Pflichtspiel gegen einen Drittligisten vor der Brust zu haben, ist ein ganz besonderes Spiel für uns, für den Verein und für die Jungs – ein echtes Erlebnis. Vor allem in der Konstellation, dass wir überhaupt erst über die Fair-Play-Wertung in den Pokal reingerutscht sind und dann direkt in der ersten Runde dieses Los ziehen, ist das eine wunderschöne Geschichte“, kann Trainer Stefan Krämer (39) das Losglück kaum fassen.

Testspiel-Kracher gegen die Geißböcke im Südstadion Als wäre das Duell gegen die Alemannia nicht schon Highlight genug, steht am kommenden Samstag, den 18. Juli 2026, direkt der nächste Paukenschlag an. Rheinsüd bestreitet sein allererstes Testspiel der neuen Saison gegen die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln. Anstoß der Partie ist um 11:00 Uhr im Kölner Südstadions. Dass es zu diesem hochkarätigen Aufeinandertreffen kommt, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer neuen Partnerschaft. Der FC Rheinsüd Köln verfügt über eine sehr große Jugendabteilung und ist in allen Jahrgängen stark besetzt – ideale Voraussetzungen für die seit diesem Jahr bestehende Kooperation mit der Jugendabteilung des 1. FC Köln. Aus dieser frischen Partnerschaft heraus ließ sich das Testspiel extrem kurzfristig realisieren.