Pokal-Traumlos Aachen und Testspiel-Kracher gegen den 1. FC Köln

Was für eine Woche beim FC Rheinsüd Köln! Erst beschert die Auslosung am 8. Juli dem Bezirksligisten mit dem Drittligisten Alemannia Aachen ein absolutes Pokal-Traumlos, dann wartet am kommenden Samstag bereits der nächste Kracher. Im Kölner Südstadion bittet der Bundesligist 1. FC Köln zum Vorbereitungstest. Dass die Mannschaft überhaupt auf der großen Verbandsebene mitmischen darf, verdankt sie einem Umweg – und leitet damit eine Vorbereitung der Extraklasse ein.
Rein sportlich war der Zug für den FC Rheinsüd Köln im Pokal auf Verbandsebene eigentlich schon längst abgefahren. Im Kreispokal flogen die Kölner bereits im Achtelfinale gegen den TSV Weiss aus dem Wettbewerb. Dass der Klub bei der Ziehung am 8. Juli dennoch im Lostopf lag und als einer von drei Drittligisten ausgerechnet Traditionsverein Alemannia Aachen zog, verdanken sie ihrer vorbildlichen Disziplin: Der Einzug glückte nachträglich über die Fair-Play-Wertung des Verbandes.
„Wir sind natürlich super froh, Aachen im Pokal zu bekommen. Das ist als Bezirksligist irgendwo das absolute Traumlos, das man sich nur wünschen kann. Ein Pflichtspiel gegen einen Drittligisten vor der Brust zu haben, ist ein ganz besonderes Spiel für uns, für den Verein und für die Jungs – ein echtes Erlebnis. Vor allem in der Konstellation, dass wir überhaupt erst über die Fair-Play-Wertung in den Pokal reingerutscht sind und dann direkt in der ersten Runde dieses Los ziehen, ist das eine wunderschöne Geschichte“, kann Trainer Stefan Krämer (39) das Losglück kaum fassen.
Als wäre das Duell gegen die Alemannia nicht schon Highlight genug, steht am kommenden Samstag, den 18. Juli 2026, direkt der nächste Paukenschlag an. Rheinsüd bestreitet sein allererstes Testspiel der neuen Saison gegen die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln. Anstoß der Partie ist um 11:00 Uhr im Kölner Südstadions.
Dass es zu diesem hochkarätigen Aufeinandertreffen kommt, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer neuen Partnerschaft. Der FC Rheinsüd Köln verfügt über eine sehr große Jugendabteilung und ist in allen Jahrgängen stark besetzt – ideale Voraussetzungen für die seit diesem Jahr bestehende Kooperation mit der Jugendabteilung des 1. FC Köln. Aus dieser frischen Partnerschaft heraus ließ sich das Testspiel extrem kurzfristig realisieren.
„Für sehr viele Jungs aus der Mannschaft ist das ein echtes Once-in-a-Lifetime-Spiel. Wir haben somit eine absolute Highlight-Vorbereitung vor dem Saisonstart Ende August vor uns. Wir werden schauen, dass wir den Flow mitnehmen und durch die Vorbereitung hart arbeiten können – gerade auch mit diesen beiden Spielen. Das sollte uns hoffentlich einen zusätzlichen Motivationsschub geben. Rein sportlich ist natürlich klar, dass wir zum Meisterschaftsstart am ersten Spieltag voll auf der Höhe sein müssen, wenn es um die Punkte geht. Das ist aus sportlicher Sicht das alles Entscheidende. Nichtsdestotrotz liegt eine super spannende und besondere Vorbereitung vor uns, die wir genießen, aber gleichzeitig als Anlass nehmen werden, sehr hart zu arbeiten“, erklärt Krämer und fügt an: "Wir freuen uns auf eine schöne Kulisse im Südstadion und können uns beim FC Köln einfach nur bedanken, dass sie das möglich gemacht haben. Wir freuen uns sehr auf das Spiel!"
Wer die Bezirksliga-Truppe beim Duell gegen die Erstliga-Profis unterstützen möchte, kann sich bereits seit dem 9. Juli 2026 um 10:00 Uhr im Online-Vorverkauf Karten sichern. Die Ticketpreise gestalten sich wie folgt: Sitzplatz 10,00 Euro (Ermäßigt 7,00 Euro), Stehplatz 5,00 Euro (Ermäßigt 3,50 Euro)